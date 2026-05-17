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Telangana: बोरवेल में गिरा नाती, बचाने की कोशिश में नाना भी फंसे, मौत

Telangana: बोरवेल में गिरा नाती, बचाने की कोशिश में नाना भी फंसे, मौत ( ETV Bharat )

मिर्यालगुडा (तेलंगाना): नलगोंडा जिले के मिर्यालगुडा (Miryalaguda) में बोरवेल में गिरे अपने नाती को बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति भी उसमें फंस गया. बाद में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन व्यक्ति की मौत हो गई. सिर्फ बच्चे की जान बच पाई.

ग्रामीणों और पुलिस के मुताबिक मिर्यालगुडा मंडल के यादगारपल्ली गांव की उप-सरपंच कांटू नागम्मा और वेंकन्ना (53) की तीन बेटियां हैं. सबसे बड़ी बेटी श्रावणी के दो बच्चे लोहिता (6) और हेमांश (5) हैं. दोनों बच्चे तीन दिन पहले अपने नाना-नानी के पास आए थे.

उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 8.15 बजे, वेंकन्ना अपने नाती और नातिन को गांव के बाहर एक खेत में ले गए. हेमांश, जो वहां खेल रहा था... सुबह 8.30 बजे एक बोरवेल के केसिंग पाइप के चारों ओर मिट्टी धंसने से बने 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया. वेंकन्ना ने तुरंत देखा और अपने पोते को बाहर निकालने के लिए अपना सिर गड्ढे में डाला. अचानक, वह भी फिसल गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि खतरा भांपकर वेंकन्ना की नातिन लोहिता गड्ढे के पास जाए बिना करीब एक किलोमीटर तक दौड़ी और सड़क पर मौजूद लोगों को घटना के बारे में बताया. आस-पास के लोग सुबह करीब 9 बजे खेत पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया.

उन्होंने बताया कि वहां जाने पर गड्ढे के और धंसने का खरता था और अंदर फंसे लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए वे हिचकिचाए.