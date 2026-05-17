Telangana: बोरवेल में गिरा नाती, बचाने की कोशिश में नाना भी फंसे, मौत
तेलंगाना के नलगोंडा जिले में बच्चे के बोरवेल में गिरने की यह घटना हुई, जब वह अपने नाना के साथ खेत में गया था.
Published : May 17, 2026 at 5:15 PM IST
मिर्यालगुडा (तेलंगाना): नलगोंडा जिले के मिर्यालगुडा (Miryalaguda) में बोरवेल में गिरे अपने नाती को बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति भी उसमें फंस गया. बाद में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन व्यक्ति की मौत हो गई. सिर्फ बच्चे की जान बच पाई.
ग्रामीणों और पुलिस के मुताबिक मिर्यालगुडा मंडल के यादगारपल्ली गांव की उप-सरपंच कांटू नागम्मा और वेंकन्ना (53) की तीन बेटियां हैं. सबसे बड़ी बेटी श्रावणी के दो बच्चे लोहिता (6) और हेमांश (5) हैं. दोनों बच्चे तीन दिन पहले अपने नाना-नानी के पास आए थे.
उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 8.15 बजे, वेंकन्ना अपने नाती और नातिन को गांव के बाहर एक खेत में ले गए. हेमांश, जो वहां खेल रहा था... सुबह 8.30 बजे एक बोरवेल के केसिंग पाइप के चारों ओर मिट्टी धंसने से बने 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया. वेंकन्ना ने तुरंत देखा और अपने पोते को बाहर निकालने के लिए अपना सिर गड्ढे में डाला. अचानक, वह भी फिसल गए.
स्थानीय लोगों ने बताया कि खतरा भांपकर वेंकन्ना की नातिन लोहिता गड्ढे के पास जाए बिना करीब एक किलोमीटर तक दौड़ी और सड़क पर मौजूद लोगों को घटना के बारे में बताया. आस-पास के लोग सुबह करीब 9 बजे खेत पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया.
उन्होंने बताया कि वहां जाने पर गड्ढे के और धंसने का खरता था और अंदर फंसे लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए वे हिचकिचाए.
इस बीच, पुलिस सब-इंस्पेक्टर लक्ष्मैया मौके पर पहुंच गए. सब परेशान थे क्योंकि घटना को काफी समय हो गया था. सैदुलु नाम के एक स्थानीय लड़के ने हिम्मत दिखाई. सुबह 10.30 बजे कमर में रस्सी बांधकर उसे गड्ढे में उतारा गया. पहले तो वेंकन्ना को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया. उन्हें CPR दिया गया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई.
बाद में सैदुलु को फिर से गड्ढे में उतारा गया और सुबह 10.45 बजे लड़के हेमांश को बाहर निकाला गया. बाद में, उसे अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल बच्चा ठीक है.
मिर्यालगुडा के डीएसपी राजशेखर राजू समेत फायर ऑफिसर, तहसीलदार और अन्य स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. बाद में गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया.
डीएसपी राजशेखर राजू ने बताया कि वेंकन्ना अपनी नातिन और नाती को खेती वाले बोरवेल के पास ले गए. वहां, नाती बोरवेल के पास खेल रहा था. बोरवेल की मिट्टी नरम थी, इसलिए अचानक पानी आ गया और पांच साल का लड़का कुएं में गिर गया. अपने नाती को बचाने की कोशिश में वेंकन्ना बोरवेल में फंस गए. उनका सिर नीचे की तरफ था.
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