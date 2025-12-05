बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर एक व्यक्ति ने जान दी

ETV Bharat / bharat

December 5, 2025

बेंगलुरु: बेंगलुरु के केंगेरी मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. इससे पर्पल लाइन पर मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुईं. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान 38 वर्षीय शांतगौड़ पाटिल के रूप में हुई है. यह घटना सुबह सवा आठ बजे हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शांतगौड़ ने ट्रेन से टकराने के लिए सही समय पर छलांग लगाई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने पैरामेडिकल टीम के साथ मिलकर शव को तुरंत पटरियों से हटाया. इस घटना के बाद पर्पल लाइन पर मैसूर रोड से चल्लाघट्टा तक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं. अधिकारियों ने बताया कि बाद में सेवाओं को बहाल कर दिया गया.

बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सुबह 9:40 बजे तक ज्ञान भारती और चल्लाघट्टा के बीच की सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं. अब पूरे पर्पल लाइन पर ट्रेन परिचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार हो रहा है.’’ केंगेरी पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद केंगेरी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस घटना के सीसीटीवी फुटेज को वेरिफाई कर रही है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया जाएगा और आगे की जांच जारी है.

मेट्रो ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि पर्पल लाइन पर मेट्रो ट्रेनें सिर्फ मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन तक चल रही हैं. वहीं मृतक के शव को मर्च्युरी में शिफ्ट कर दिया गया है. साथ ही उसके आधार कार्ड पर दिए गए पते की मदद से पुलिस उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

