ETV Bharat / bharat

कोच्चि के चर्च में पटाखा से विस्फोट में बुजुर्ग की मौत, पादरी समेत तीन पर केस

कडाथी स्थित सेंट पीटर एंड सेंट पॉल चर्च में वार्षिक उत्सव के दौरान लोग आतिशबाजी के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

Death due to firecracker
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोच्चि (केरल): एर्नाकुलम जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां मुवाट्टुपुझा के पास कडाथी में स्थित एक प्रसिद्ध चर्च में उत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब पटाखों के लिए विस्फोटक सामग्री तैयार करते समय एक जोरदार धमाका हुआ. हादसे में 68 वर्षीय एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है.

धमाके से थर्रा उठा पूरा इलाका

घटना रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे की बतायी जा रही है. कडाथी स्थित सेंट पीटर एंड सेंट पॉल चर्च (St Peter’s and St Paul’s Church) में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं. लोग धार्मिक अनुष्ठान के बाद आतिशबाजी के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसी बीच, चर्च की इमारत के पास से एक कानफोड़ू धमाके की आवाज आई. विस्फोट इतना भीषण था कि स्थानीय लोग सहमकर अपने घरों से बाहर निकल आए.

कैसे हुआ हादसा

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, कडाथी निवासी 68 वर्षीय रवि और वालकोम निवासी 46 वर्षीय जेम्स चर्च की इमारत में उत्सव के लिए पटाखों के एक फ्रेम में विस्फोटक सामग्री भर रहे थे. अचानक किसी चूक या घर्षण के कारण सामग्री में आग लग गई और एक बड़ा धमाका हो गया. रवि धमाके की सीधी चपेट में आ गए, जिससे वे बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. वहीं पास खड़े जेम्स भी आग की लपटों से गंभीर रूप से झुलस गए.

अस्पताल में मौत

धमाके के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने रवि को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, जेम्स का इलाज अभी भी जारी है. डॉक्टरों का कहना है कि जेम्स काफी हद तक झुलस चुके हैं, फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.

पुलिस की कार्रवाई

इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. मुवाट्टुपुझा पुलिस ने इस मामले में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने चर्च के पादरी फादर बीजू वर्गीस और दो अन्य कर्मचारियों- साबू पॉल और एल्धो सी.एम. के खिलाफ मामला दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता और इंडियन एक्सप्लोसिव्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

CASE FILED AGAINST PASTOR IN KERALA
CHURCH IN ERNAKULAM
केरल चर्च में पटाखा से मौत
केरल में पादरी पर केस
DEATH DUE TO FIRECRACKER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.