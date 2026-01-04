ETV Bharat / bharat

कोच्चि के चर्च में पटाखा से विस्फोट में बुजुर्ग की मौत, पादरी समेत तीन पर केस

कोच्चि (केरल): एर्नाकुलम जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां मुवाट्टुपुझा के पास कडाथी में स्थित एक प्रसिद्ध चर्च में उत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब पटाखों के लिए विस्फोटक सामग्री तैयार करते समय एक जोरदार धमाका हुआ. हादसे में 68 वर्षीय एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है.

धमाके से थर्रा उठा पूरा इलाका

घटना रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे की बतायी जा रही है. कडाथी स्थित सेंट पीटर एंड सेंट पॉल चर्च (St Peter’s and St Paul’s Church) में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं. लोग धार्मिक अनुष्ठान के बाद आतिशबाजी के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसी बीच, चर्च की इमारत के पास से एक कानफोड़ू धमाके की आवाज आई. विस्फोट इतना भीषण था कि स्थानीय लोग सहमकर अपने घरों से बाहर निकल आए.

कैसे हुआ हादसा

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, कडाथी निवासी 68 वर्षीय रवि और वालकोम निवासी 46 वर्षीय जेम्स चर्च की इमारत में उत्सव के लिए पटाखों के एक फ्रेम में विस्फोटक सामग्री भर रहे थे. अचानक किसी चूक या घर्षण के कारण सामग्री में आग लग गई और एक बड़ा धमाका हो गया. रवि धमाके की सीधी चपेट में आ गए, जिससे वे बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. वहीं पास खड़े जेम्स भी आग की लपटों से गंभीर रूप से झुलस गए.