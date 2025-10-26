ETV Bharat / bharat

Kerala: इडुक्की में भूस्खलन के बाद मलबे में दबे दंपती, व्यक्ति की मौत, पत्नी को बचाया गया

इडुक्की: केरल के इडुक्की जिले में कोच्चि-धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आदिमाली (Adimali) इलाके में शनिवार देर रात हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई. घर ढहने के बाद कंक्रीट स्लैब के नीचे फंसे दंपति में से एक बीजू ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी संध्या को बचा लिया गया और अस्पताल ले जाया गया.

कूम्बप्पारा में भूस्खलन में फंसे बीजू और संध्या को पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया. संध्या को सबसे पहले बचाया गया. उन्हें पैर समेत गंभीर चोटें आईं. बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री रोशी ऑगस्टीन ने बताया कि उन्हें जब बुलाया गया तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी.

संध्या को पहले आदिमाली तालुका अस्पताल ले जाया गया, बाद में विशेष उपचार के लिए अलुवा के राजगिरी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. संध्या को बाहर निकालने के बाद उनके पति बीजू को बचाने में लगभग एक घंटा और लगा. ढहे हुए घर का मलबा हटाने के लिए दो अर्थमूवर मशीनों का इस्तेमाल करने के बाद बीजू को बाहर निकाला गया. उस समय उनकी हालत गंभीर थी. बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया.

भूस्खलन शनिवार रात लगभग 10:30 बजे हुआ, जब एक चट्टान पर बनी 50 फीट से ज्यादा ऊंची दरार का एक हिस्सा सड़क पर और नीचे लगभग छह घरों पर गिर गया. दो घर पूरी तरह से नष्ट हो गए. भारी बारिश की चेतावनी के कारण लगभग 25 परिवारों को पहले ही राहत शिविर में भेज दिया गया था. बीजू और उनकी पत्नी भी उनमें शामिल थे, लेकिन दुर्घटना के समय वे जरूरी दस्तावेज लेने के लिए अपने घर लौटे थे.

आपदा का कारण और स्थानीय निवासियों के आरोप

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के सिलसिले में एक बड़ी पहाड़ी को अवैज्ञानिक तरीके से समतल करने और घर के पास उसके एक हिस्से को काटने के कारण यह हादसा हुआ. उनका दावा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई इस अवैज्ञानिक खुदाई ने दुर्घटना के खतरे को बढ़ा दिया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूम्बनपारा के पास खतरनाक जमीन के एक हिस्से पर यह हादसा हुआ.

घर के चारों ओर कीचड़ होने के कारण दंपती बाहर नहीं निकल पाए. इलाके में बिजली गुल होने के कारण बचाव कार्य में बाधा आई, लेकिन बाद में वैकल्पिक व्यवस्था की गई. रिपोर्ट से पता चलता है कि कोच्चि-धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई जगहों पर अवैज्ञानिक निर्माण के कारण हल्की बारिश में भी भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं.