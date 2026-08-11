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पत्नी को मारने के लिए जिलेटिन की छड़ें बांधकर खुद को उड़ाया, बाप-बेटी की मौत, चार घायल

कलबुर्गी (कर्नाटक): एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर जिलेटिन की छड़ें बांधकर खुद को उड़ा लिया. इस घटना में पिता और बेटी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को कलबुर्गी जिले के आलंद तालुक के मटाकी टांडा में हुई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिलेटिन की छड़ें बांधने वाले पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान शिवलाल राठौड़ (49) और बेटी मीरा राठौड़ (15) के रूप में हुई है.

शिवलाल की पत्नी सविता (40), बेटा प्रकाश, रिश्तेदार सुरेखा चौहान (30) और उसका बेटा विवेक चौहान (12) गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें कलबुर्गी शहर के गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GIMS) अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिवलाल और सविता के बीच कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. सविता अपने पति को छोड़कर अपने दो बेटों और बेटी को लेकर एक रिश्तेदार के घर रह रही थी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार सुबह शिवलाल ने अपने शरीर पर जिलेटिन की छड़ें बांधीं और एक रिश्तेदार के घर गया, घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. फिर उसने खुद को उड़ा लिया.

पुलिस ने कहा कि उसने अपनी पत्नी के साथ खुद को मारने के इरादे से यह काम किया. हालांकि, पुलिस घटना के सही कारण और विस्फोटक सामग्री कैसे मिली, इसकी जांच कर रही है.