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पत्नी को मारने के लिए जिलेटिन की छड़ें बांधकर खुद को उड़ाया, बाप-बेटी की मौत, चार घायल

पुलिस के मुताबिक, मृतक शिवलाल राठौड़ का पत्नी सविता से विवाद चल रहा था, जो अपने दो बेटों और बेटी को लेकर अलग रहती थी.

man detonated explosives in Kalaburagi of Karnataka, two killed including his daughter
कलबुर्गी के पुलिस अधीक्षक अद्दुरु श्रीनिवासुलु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 10:47 PM IST

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कलबुर्गी (कर्नाटक): एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर जिलेटिन की छड़ें बांधकर खुद को उड़ा लिया. इस घटना में पिता और बेटी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को कलबुर्गी जिले के आलंद तालुक के मटाकी टांडा में हुई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिलेटिन की छड़ें बांधने वाले पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान शिवलाल राठौड़ (49) और बेटी मीरा राठौड़ (15) के रूप में हुई है.

शिवलाल की पत्नी सविता (40), बेटा प्रकाश, रिश्तेदार सुरेखा चौहान (30) और उसका बेटा विवेक चौहान (12) गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें कलबुर्गी शहर के गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GIMS) अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिवलाल और सविता के बीच कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. सविता अपने पति को छोड़कर अपने दो बेटों और बेटी को लेकर एक रिश्तेदार के घर रह रही थी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार सुबह शिवलाल ने अपने शरीर पर जिलेटिन की छड़ें बांधीं और एक रिश्तेदार के घर गया, घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. फिर उसने खुद को उड़ा लिया.

पुलिस ने कहा कि उसने अपनी पत्नी के साथ खुद को मारने के इरादे से यह काम किया. हालांकि, पुलिस घटना के सही कारण और विस्फोटक सामग्री कैसे मिली, इसकी जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया कि तेज धमाके की वजह से शिवलाल और उनकी बेटी मीरा की मौके पर ही मौत हो गई और उनके शरीर क्षत-विक्षत हो गए. बाकी घायलों की हालत भी गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है.

वहीं, धमाके की आवाज सुनकर मटकी टांडा में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर आलंद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की है.

घटना पर SP का बयान
कलबुर्गी के पुलिस अधीक्षक (SP) अद्दुरु श्रीनिवासुलु (Adduru Srinivasulu) ने कहा कि मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे मटकी गांव के एक घर में धमाका हुआ. धमाके में शिवलाल और उनकी बेटी मीरा की मौत हो गई. चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. घर में कुल 9 लोग थे. इनमें से 3 लोगों को कोई चोट नहीं आई.

उन्होंने कहा कि शिवलाल राठौड़ ने पारिवारिक झगड़े की वजह से अपनी पत्नी को मारने के इरादे से धमाका किया. शिवलाल पत्थर से ब्लास्ट करने के लिए जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल करके पत्नी के घर गया और धमाका कर दिया. SP ने बताया कि इस बारे में आलंद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

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