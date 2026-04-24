उत्तराखंड में साढ़े 5 साल बेरोजगार रहने पर शख्स ने मांग डाले 30 लाख रुपए, जानिए पूरा मामला
देहरादून में एक शख्स ने सरकारी विभाग से ₹30 लाख का मुआवजा मांगा है. दुकान गंवाने के बाद उसे साढ़े 5 साल बेरोजगार रहना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 10:44 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी दून में चौक चौड़ीकरण की जद में अपनी दुकान गंवाने वाले शख्स ने सरकारी विभाग पर 5 साल 6 महीने तक बेरोजगार रखने का आरोप लगाते हुए 30 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है. इसके लिए मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेजकर जांच की संस्तुति की है.
जानकारी के मुताबिक, रजनीश मित्तल की देहरादून के तहसील चौक से जुड़ी सड़क पर फोटो कॉपी आदि की दुकान थी. जिसे 31 जनवरी 2011 को चौक चौड़ीकरण के दौरान अन्य 19 दुकानों के साथ ध्वस्त कर दिया गया था और ये दुकानें सरकारी भूमि पर बनी थीं. उसके बाद 14 दुकानदारों को पुराने तहसील भवन की चहारदीवारी को पीछे खिसकाकर जगह दी गई. जबकि, उन्हें वंचित किया गया. जबकि, वो नगर निगम की ओर से पंजीकृत दुकानदार थे.
इससे परेशान होकर रजनीश मित्तल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और राज्यपाल समेत मुख्य सचिव का भी दरवाजा खटखटाया. अलग-अलग स्तर पर जांच और कार्रवाई के बाद उन्हें एक दुकान को दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा देने का प्रयास भी किया गया. जब रजनीश मित्तल तैयार नहीं हुए तो उन्हें साल 2016 में राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स में एक दुकान आवंटित कर दी गई. हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ.
सिस्टम पर जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मित्तल ने 5 साल 6 महीने की बेरोजगारी का हवाला देते हुए 30 लाख रुपए का मुआवजा मांग लिया. अलग-अलग स्तर पर पत्राचार करने के बाद वो मानवाधिकार आयोग पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग के सदस्य गिरधर सिंह धर्मशक्तू ने जिला प्रशासन से आख्या तलब की. बार-बार के निर्देश के बाद भी जब आख्या की जगह शिकायत में दर्ज बातों को ही दोहराया गया तो आयोग ने आदेश जारी कर दिया.
"यह आदेश की अनदेखी है. क्योंकि, मुआवजे की मांग को लेकर आख्या देने में आनाकानी की जा रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन को कुछ नहीं कहना है. लिहाजा, संस्तुति की जाती है कि मुख्य सचिव शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच कराएं और उन्हें अनुतोष दिलाए जाने को लेकर निर्णय लें."- गिरधर सिंह धर्मशक्तू, सदस्य, मानवाधिकार आयोग
ये भी पढ़ें-