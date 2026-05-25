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संपत्ति विवाद: कलयुगी भाई ने बहन पर चाकू से किया वार, बेरहमी से की हत्या

कर्नाटक के हावेरी में आंगनवाड़ी केंद्र में संपत्ति विवाद को लेकर युवक ने बहन की हत्या कर दी.

Man brutally murdered his sister at Anganwadi center in Haveri
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 8:07 PM IST

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हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले के शिगांव शहर के गुड्डदाओनी में एक आंगनवाड़ी सेंटर में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपनी बहन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी.

पीड़िता की पहचान हुबली तालुक के तारिहाल गांव की 29 साल की सुमा शिवशंकरप्पा सावनूर के तौर पर हुई है. सावनूर आंगनवाड़ी सेंटर में सहायक थी. कहा जा रहा है कि उसके भाई संजय ने उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि सुमा की शादी कुछ साल पहले शिगांव शहर के शिवशंकर से हुई थी. हालांकि, वह अलग रह रही थी और पिछले दो साल से आंगनवाड़ी हेल्पर (सहायक) का काम कर रही थी. सुमा का कई सालों से संजू के साथ संपत्ति का झगड़ा चल रहा था.

आरोपी, जो तारिहाल से अपनी बहन का पीछा कर रहा था, ने आंगनवाड़ी सेंटर के कैंपस में झाड़ू लगाते समय उस पर चाकू से हमला कर दिया. सुमा की गर्दन और हाथ में गहरा घाव हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना के तुरंत बाद हावेरी की पुलिस अधीक्षक यशोदा वन्तागोडी और महिला एवं बाल कल्याण विभाग की सहायक संचालक रेवती होसमथ मौके पर गईं. पुलिस अधीक्षक यशोदा ने कहा, "हमें सुमा की हत्या की जानकारी मिली. हमने हत्या का हथियार जब्त कर लिया है और जांच के बाद अपराध का सही कारण पता चलेगा."

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुमा अपनी मां के साथ तारिहाल में रहती थी. उन्होंने कहा, "हत्या के समय आंगनवाड़ी टीचर भी मौके पर मौजूद थीं. वह इस घटना से सदमे में हैं, जो बच्चों के सेंटर पहुंचने से पहले हुई."

रेवती ने कहा कि घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुई. उन्होंने कहा, "पता चला है कि मृतक का अपने भाई के साथ संपत्ति को लेकर का झगड़ा था." पुलिस ने कहा कि सुमा का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है.

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