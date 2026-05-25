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संपत्ति विवाद: कलयुगी भाई ने बहन पर चाकू से किया वार, बेरहमी से की हत्या

हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले के शिगांव शहर के गुड्डदाओनी में एक आंगनवाड़ी सेंटर में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपनी बहन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी.

पीड़िता की पहचान हुबली तालुक के तारिहाल गांव की 29 साल की सुमा शिवशंकरप्पा सावनूर के तौर पर हुई है. सावनूर आंगनवाड़ी सेंटर में सहायक थी. कहा जा रहा है कि उसके भाई संजय ने उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि सुमा की शादी कुछ साल पहले शिगांव शहर के शिवशंकर से हुई थी. हालांकि, वह अलग रह रही थी और पिछले दो साल से आंगनवाड़ी हेल्पर (सहायक) का काम कर रही थी. सुमा का कई सालों से संजू के साथ संपत्ति का झगड़ा चल रहा था.

आरोपी, जो तारिहाल से अपनी बहन का पीछा कर रहा था, ने आंगनवाड़ी सेंटर के कैंपस में झाड़ू लगाते समय उस पर चाकू से हमला कर दिया. सुमा की गर्दन और हाथ में गहरा घाव हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.