दादा की कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंचा व्यक्ति, DNA टेस्ट की मांग

मालदा (पश्चिम बंगाल): ऐसा पहले कभी नहीं हुआ! उसे SIR की सुनवाई के लिए बार-बार बुलाया जा रहा है. एक के बाद एक डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं. यहां तक ​​कि जमीन के कागज भी मांगे जा रहे हैं. उसके पास अपने पिता के नाम के सारे पुराने डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन उसके पास अपने दादा के नाम के डॉक्यूमेंट नहीं हैं. इसलिए, अपना संबंध साबित करने के लिए एक व्यक्ति अपने दादा की कब्र की मिट्टी लेकर सुनवाई सेंटर में आया. उसने मांग की कि मिट्टी का DNA टेस्ट किया जाए ताकि पता चल सके कि वह भारतीय है या नहीं. यह घटना सोमवार को मालदा के हरिश्चंद्रपुर में हुई.

सालेक (Salek) हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक 1 के वारी दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं. पता चला है कि उनके परिवार के हर सदस्य को सुनवाई के लिए बुलाया गया है. उनके पास मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी चुनाव आयोग के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान नहीं हुआ. इसलिए, जमीन के कागजात मांगे गए. इससे तंग आकर सालेक सीधे अपने दादा की कब्र से मिट्टी लेकर सुनवाई सेंटर पहुंच गए.

सालेक ने कहा, "चुनाव आयोग हमें बार-बार परेशान कर रहा है. हमने उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं. उसके बाद भी हमें दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है. वे (अधिकारी) हमें बुला तो रहे हैं, लेकिन कुछ देख नहीं रहे हैं, न ही कुछ कह रहे हैं. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में होगा या नहीं? इसलिए मैं अपने दादा की कब्र की मिट्टी लेकर यहां आया हूं. वे इस मिट्टी का DNA टेस्ट करें. तब चुनाव आयोग को पता चल जाएगा कि मेरे दादा बांग्लादेशी थे या भारतीय. यहां हर दिन सुनवाई के लिए लंबी लाइनें लगती हैं. गर्भवती महिलाओं और बहनों को भी लंबे समय तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. सबको परेशान किया जा रहा है. वे कहते हैं कि मेरे पिता का नाम मेरे दादा के नाम से मैच नहीं करता. इसलिए उनके नाम भी मेरे नाम से मैच नहीं करते. अब तक सब कुछ मैच करता था, और अब नहीं करता?"

इस बारे में पूछे जाने पर चंचल के ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) और सब-डिविजनल ऑफिसर रितिक हाजरा ने बस इतना कहा, "आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो रहा है. जरूरत के हिसाब से कुछ लोगों को दूसरी सुनवाई में पेश होने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं. मुझे और कुछ नहीं कहना है."