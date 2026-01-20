ETV Bharat / bharat

दादा की कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंचा व्यक्ति, DNA टेस्ट की मांग

पश्चिम बंगाल के मालदा में एक व्यक्ति अपने दादा से संबंध साबित करने के लिए उनके कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंच गया.

Man bring soil from his grandfather grave to SIR hearing to prove relationship in Malda West Bengal
दादा की कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंचा व्यक्ति, DNA टेस्ट की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 3:25 PM IST

मालदा (पश्चिम बंगाल): ऐसा पहले कभी नहीं हुआ! उसे SIR की सुनवाई के लिए बार-बार बुलाया जा रहा है. एक के बाद एक डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं. यहां तक ​​कि जमीन के कागज भी मांगे जा रहे हैं. उसके पास अपने पिता के नाम के सारे पुराने डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन उसके पास अपने दादा के नाम के डॉक्यूमेंट नहीं हैं. इसलिए, अपना संबंध साबित करने के लिए एक व्यक्ति अपने दादा की कब्र की मिट्टी लेकर सुनवाई सेंटर में आया. उसने मांग की कि मिट्टी का DNA टेस्ट किया जाए ताकि पता चल सके कि वह भारतीय है या नहीं. यह घटना सोमवार को मालदा के हरिश्चंद्रपुर में हुई.

सालेक (Salek) हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक 1 के वारी दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं. पता चला है कि उनके परिवार के हर सदस्य को सुनवाई के लिए बुलाया गया है. उनके पास मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी चुनाव आयोग के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान नहीं हुआ. इसलिए, जमीन के कागजात मांगे गए. इससे तंग आकर सालेक सीधे अपने दादा की कब्र से मिट्टी लेकर सुनवाई सेंटर पहुंच गए.

सालेक ने कहा, "चुनाव आयोग हमें बार-बार परेशान कर रहा है. हमने उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं. उसके बाद भी हमें दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है. वे (अधिकारी) हमें बुला तो रहे हैं, लेकिन कुछ देख नहीं रहे हैं, न ही कुछ कह रहे हैं. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में होगा या नहीं? इसलिए मैं अपने दादा की कब्र की मिट्टी लेकर यहां आया हूं. वे इस मिट्टी का DNA टेस्ट करें. तब चुनाव आयोग को पता चल जाएगा कि मेरे दादा बांग्लादेशी थे या भारतीय. यहां हर दिन सुनवाई के लिए लंबी लाइनें लगती हैं. गर्भवती महिलाओं और बहनों को भी लंबे समय तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. सबको परेशान किया जा रहा है. वे कहते हैं कि मेरे पिता का नाम मेरे दादा के नाम से मैच नहीं करता. इसलिए उनके नाम भी मेरे नाम से मैच नहीं करते. अब तक सब कुछ मैच करता था, और अब नहीं करता?"

इस बारे में पूछे जाने पर चंचल के ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) और सब-डिविजनल ऑफिसर रितिक हाजरा ने बस इतना कहा, "आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो रहा है. जरूरत के हिसाब से कुछ लोगों को दूसरी सुनवाई में पेश होने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं. मुझे और कुछ नहीं कहना है."

वहीं, इस घटना को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बहस छिड़ गई है. भाजपा की उत्तर मालदा संगठन जिला समिति के सदस्य किशन केडिया ने दावा किया कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस की योजना का हिस्सा थी. उन्होंने कहा, "आज, कोई भी सरकारी एजेंसी किसी को भी नोटिस भेज सकती है. यह एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. उन्हें इसी तरह काम करने देना चाहिए. गलती सबसे होती है; उसके लिए कानून हैं. मामले को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है."

भाजपा नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब अराजकता फैला रही है. वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उनके गुमराह करने वाले बयानों की वजह से ही यह व्यक्ति अपने दादा की कब्र से मिट्टी लाया है. यह सब अशांति फैलाने की साजिश है. लोग समझ गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है. इसीलिए वे अपने ही कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल इन कामों के लिए कर रहे हैं."

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के जिला महासचिव जियाउर रहमान ने कहा, "सालेक के साथ हुई घटना से साबित होता है कि लोग कितने डर में जी रहे हैं. चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर कई लोगों को मौत के मुंह में धकेला है. इसीलिए यह नौजवान अपनी भारतीय पहचान साबित करने के लिए अपने दादा की कब्र से मिट्टी लाया है. आयोग भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा है. यह आरोप कि हमने इस घटना को प्लान किया, बेबुनियाद है. भाजपा को बस यह नहीं पता कि लोगों से वोट कैसे मांगे जाते हैं. इसीलिए वे ऐसी बातें कह रहे हैं. BJP जिस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके आम लोगों को परेशान कर रही है, लोग अपने वोटों से उसका जवाब देंगे."

