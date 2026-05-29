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गुजरात: 'डायन' के शक में महिला पर हमला, बचाने आए पति की पीट-पीटकर हत्या; 4 महिला सहित 12 गिरफ्तार

साबरकांठा (गुजरात): 21वीं सदी में भी समाज में पसरे अंधविश्वास का एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला चेहरा सामने आया है. साबरकांठा जिले के एक सुदूर इलाके में 'डायन' होने के शक में एक परिवार पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक घटना में बीच-बचाव करने आए घर के बुजुर्ग मुखिया की बेरहमी से पिटाई की गई, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई.

घर में घुसकर बोला हमला

मिली जानकारी के अनुसार, करीब 12 लोगों की भीड़ ने गुरुवार देर रात एक परिवार पर अचानक हमला बोल दिया. भीड़ में शामिल लोग घर की एक महिला को कथित रूप से 'चुड़ैल' और 'डायन' कहकर गाली-गलौज कर रहे थे. शोर-शराबा और चीख-पुकार के बीच उपद्रवियों ने घर की छत पर पथराव किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी.

जब पीड़ित महिला को बचाने के लिए उनके बुजुर्ग पति और दोनों बेटे बीच में आए, तो भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया. बुजुर्ग को घसीटकर घर से बाहर एक खेत में ले जाया गया, जहां लाठियों, पत्थरों और कुल्हाड़ियों से उन पर बेरहमी से वार किए गए. पिता को बचाने दौड़े दोनों बेटों को भी इस हमले में गंभीर चोटें आईं. अंधेरे और खौफ के माहौल के बीच परिवार के बाकी सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई.

इलाज के दौरान दम तोड़ा

हमलावर जब मौके से भाग गए, तब पीड़ित परिवार ने आपातकालीन नंबरों पर कॉल कर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. घायलों को तुरंत स्थानीय सिविल अस्पताल ले जाया गया. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि शुरुआती स्तर पर उन्हें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी. अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें पहले पुलिस केस दर्ज कराने के लिए थाने भेजा.

परिजनों के मुताबिक, जब वे रात के 2 बजे पुलिस थाने पहुंचे, तो पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. कहा कि वे अगले दिन खुद आकर बयान लेंगे. इस बीच अस्पताल प्रशासन ने भी एफआईआर दर्ज न होने का हवाला देकर मरीजों को कहीं और ले जाने को कहा. इसके बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हिम्मतनगर और फिर वहां से अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.