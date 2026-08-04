ETV Bharat / bharat

चतरा में मॉब लिंचिंग! नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में भीड़ द्वारा युवक की पीट-पीटकर हत्या

झारखंड के चतरा जिला में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है.

Man beaten to death by mob over allegations of molestation of minor girl in Chatra
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 10:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चतराः जिला के टंडवा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई. जहां आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले शौच के लिए घर से निकली एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप युवक पर लगाया गया. मंगलवार सुबह लड़की के घर लौटने और परिजनों को आपबीती बताए जाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोपी के घर पहुंच गए. आरोप है कि लोगों की भीड़ ने युवक को घर से बाहर निकालकर सड़क पर लाठी-डंडों और पत्थरों से जमकर पीटा. युवक के पिता के साथ भी मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है.

वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. जिसमें मॉब लिंचिंग की इस घटना में शामिल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है. वहीं, अफवाहों के जरिए तनाव फैलाने की कोशिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और बिना पुष्टि किसी सूचना पर विश्वास नहीं करने की अपील की है.

इससे पहले स्थानीय लोगों का आरोप था कि पुलिस के सामने भी युवक की पिटाई जारी रही. हालांकि, टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही भीड़ युवक पर हमला कर चुकी थी.

एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को भीड़ से छुड़ाया और टंडवा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हजारीबाग रेफर किया गया, जहां पहुंचने के बाद युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है.

इसे भी पढ़ें- दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में अधेड़ की पीटकर हत्या, निर्माणाधीन मकान के पास मिली लाश

इसे भी पढ़ें- धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या

इसे भी पढ़ें- दो निजी स्कूल के छात्रों की दुश्मनी, लड़कों ने एक स्टूडेंट पर किया जानलेवा हमला!

TAGGED:

MOB LYNCHING IN CHATRA
YOUTH BEATEN TO DEATH BY MOB
MOLESTATION OF MINOR GIRL
भीड़ द्वारा पीटकर युवक की हत्या
MOB LYNCHING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.