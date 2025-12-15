ETV Bharat / bharat

विदेश में हिंदू धर्म पर अपमानजनक पोस्ट करने वाला भारत में गिरफ्तार

विदेश में हिंदू धर्म पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी को भारत आने पर गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में जुटी है.

derogatory post
हिंदू धर्म पर अपमानजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
मंगलुरु (कर्नाटक): विदेशी धरती पर रहते हुए हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने के आरोपी को इंडिया में घुसते ही अरेस्ट कर लिया गया है.

बता दें कि ये आरोपी कहीं मंगल ग्रह से नहीं बल्कि इंडिया का ही रहने वाला है. उसने इंस्टाग्राम पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले आपत्तिजनक पोस्ट किए थे. इसके कालीकट एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने धर दबोचा. पूरा मामला कर्नाटक के मंगलुरु का है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आरोपी अब्दुल खादर नेहाद (27 वर्ष) मंगलुरु के उलाईबेट्टू का रहने वाला है. खादर नेहाद सऊदी अरब में काम करता था. काम करने के दौरान ही उसने ये पोस्ट किए थे.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि विदेश में रहने के दौरान हिंदू धर्म के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में एक आदमी को भारत आने पर गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि आरोपी अब्दुल खादर नेहाद (27) मंगलुरु के उलाईबेट्टू का रहने वाला है और सऊदी अरब में काम करता था.

पुलिस के मुताबिक, इंस्टाग्राम अकाउंट 'team_sdpi_2025' पर हिंदू धर्म से जुड़ी कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट अपलोड होने के बाद 11 अक्टूबर को बाजपे पुलिस स्टेशन में खुद से केस दर्ज किया गया था.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान, टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि पोस्ट नेहाद ने अपलोड की थी, जो उस समय सऊदी अरब में रह रहा था. उन्होंने बताया कि इसके आधार पर उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था.

14 दिसंबर को नेहाद विदेश से केरल के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच चल रही है.

