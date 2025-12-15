ETV Bharat / bharat

विदेश में हिंदू धर्म पर अपमानजनक पोस्ट करने वाला भारत में गिरफ्तार

मंगलुरु (कर्नाटक): विदेशी धरती पर रहते हुए हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने के आरोपी को इंडिया में घुसते ही अरेस्ट कर लिया गया है.

बता दें कि ये आरोपी कहीं मंगल ग्रह से नहीं बल्कि इंडिया का ही रहने वाला है. उसने इंस्टाग्राम पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले आपत्तिजनक पोस्ट किए थे. इसके कालीकट एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने धर दबोचा. पूरा मामला कर्नाटक के मंगलुरु का है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आरोपी अब्दुल खादर नेहाद (27 वर्ष) मंगलुरु के उलाईबेट्टू का रहने वाला है. खादर नेहाद सऊदी अरब में काम करता था. काम करने के दौरान ही उसने ये पोस्ट किए थे.

