12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

अंगुल: ओडिशा के अंगुल जिले से एक रूहकपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां एनटीपीसी थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना की जानकारी देते हुए अंगुल के पुलिस अधीक्षक (SP) राहुल जैन ने बताया कि 26 फरवरी को 12 साल की मासूम घर के पास के खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी जब लड़की का सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने एनटीपीसी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और तालचेर SDPO के नेतृत्व में तलाशी अभियान शुरू किया. रात भर पुलिस की टीमें खेतों, जंगलों और जलाशयों की खाक छानती रहीं. अगले दिन, यानी 27 फरवरी की सुबह, लड़की का शव गांव के पास ही एक घनी झाड़ी से बरामद हुआ.

पुलिस की कार्रवाई से आरोपी गिरफ्तार

शव मिलने के बाद अंगुल एसपी राहुल जैन, एडिशनल एसपी समीर पांडा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली गई. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय इनपुट के आधार पर संदिग्धों पर छापेमारी शुरू की.