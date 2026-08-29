बेंगलुरु के पीजी में महिलाओं के अंडरवियर चुराने के आरोप में शख्स गिरफ्तार
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को कमरे में घुसते और चोरी किए गए सामान के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा गया.
Published : August 29, 2026 at 8:01 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक पीजी मकान में एक महिला के अंडरवियर और सैनिटरी पैड चुराने के आरोप में 35 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया.
विशाखापत्तनम के रहने वाले आरोपी गिरिराज को तब गिरफ़्तार किया गया, जब 25 साल की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. महिला का आरोप था कि वह दो दिनों में दो बार उसके कमरे में घुसा और उसके इनरवियर और सैनिटरी पैड समेत उसका निजी सामान ले गया.
महिला ने बताया कि वह कोरामंगला छठवें ब्लॉक के पीजी की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में तीन महीने से रह रही है. 24 अगस्त की सुबह, महिला और उसकी रूममेट बिना कमरा लॉक किए एक साथ कमरे से बाहर निकलीं.
इस दौरान एक अनजान व्यक्ति उसके कमरे में घुसा और उसके कपड़े और पांच सैनिटरी पैड समेत उसका निजी सामान ले जाकर उन्हें अश्लील तरीके से व्यवस्थित कर दिया.
जब वह महिला वापस लौटी, तो उसे अपना सामान अस्त-व्यस्त और कुछ हद तक गायब देखकर हैरानी हुई. उन्होंने तुरंत पीजी इंचार्ज को जानकारी दी और बाद में सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें वह आदमी कमरे में घुसकर उनके सामान के साथ अश्लील हरकत करता और बाद में उनमें से कुछ सामान अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया.
अगले दिन स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब गिरिराज ने कथित तौर पर फिर से महिला के कमरे में घुसने की कोशिश की; इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, कोरमंगला पुलिस ने गिरिराज को कानून की धारा 78 (पीछा करना) और धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान करने वाले कृत्य) के तहत, साथ ही चोरी से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी एक ज्वेलरी कंपनी में ऑडिट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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