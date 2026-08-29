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बेंगलुरु के पीजी में महिलाओं के अंडरवियर चुराने के आरोप में शख्स गिरफ्तार

महिलाओं के अंडरवियर चुराने के आरोप में शख्स गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक पीजी मकान में एक महिला के अंडरवियर और सैनिटरी पैड चुराने के आरोप में 35 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया. विशाखापत्तनम के रहने वाले आरोपी गिरिराज को तब गिरफ़्तार किया गया, जब 25 साल की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. महिला का आरोप था कि वह दो दिनों में दो बार उसके कमरे में घुसा और उसके इनरवियर और सैनिटरी पैड समेत उसका निजी सामान ले गया. महिला ने बताया कि वह कोरामंगला छठवें ब्लॉक के पीजी की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में तीन महीने से रह रही है. 24 अगस्त की सुबह, महिला और उसकी रूममेट बिना कमरा लॉक किए एक साथ कमरे से बाहर निकलीं. इस दौरान एक अनजान व्यक्ति उसके कमरे में घुसा और उसके कपड़े और पांच सैनिटरी पैड समेत उसका निजी सामान ले जाकर उन्हें अश्लील तरीके से व्यवस्थित कर दिया.