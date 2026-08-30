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कर्नाटक : चिकन खाने के दौरान विवाद, यूपी के व्यक्ति ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या की

कर्नाटक के बेलगावी में चिकन खाने के दौरान विवाद हो जाने पर दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली.

Man's friend arrested for murder
व्यक्ति की हत्या के आरोप में दोस्त गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 3:35 PM IST

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बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले में नशे की हालत में चिकन के टुकड़े को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. आरोपी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है, वहीं मृतक भी यहीं का रहने वाला था.

घटना बेलगावी जिले के मुदलागी तालुक के हुंश्याल पीजी गांव में हुई. बताया जाता है कि मृतक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के कबीरगंज गांव के सतीराम (सीताराम) चंद्रदेव थे. वहीं उसी गांव का अरुण कुमार बालिश्तर चव्हाण इस हत्या का आरोपी है. पुलिस ने बताया कि यह घटना 23 अगस्त को हुई थी.

पुलिस के मुताबिक ये दोनों हुंश्याल पीजी गांव में प्रिया स्टील्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे. उनके साथ चार-पांच और लोग भी थे. इसलिए, 23 अगस्त को उन्होंने अपने घर के शेड में चिकन-शराब पार्टी की. बाकी लोगों ने पहले अपना खाना खत्म कर लिया था.

इसके बाद अरुण कुमार और सीताराम खाना खाने लगे. इसी दौरान चिकन खाने को लेकर अरुणकुमार और सीताराम के बीच झगड़ा शुरू हो गया.

बेलगावी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट के. रामराजन ने मीडिया को बताया, "तुम बहुत ज़्यादा चिकन खा रहे हो. इसको लेकर बात बढ़ गई. बाद में, अरुणकुमार ने वहीं रखे चाकू से सीताराम के सीने पर वार कर दिया, जिससे खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई."

मामले को दबाने की साजिश: ''हत्या के बाद आरोपी अरुणकुमार मृतक सीताराम के शव को गोकक सरकारी अस्पताल ले गया. उसने वहां डॉक्टरों से झूठ बोला कि वेल्डिंग करते समय वह ऊपर से गिर गया था और मर्डर केस को छिपाने के लिए एमएलसी करवाया था.

लेकिन, जब पुलिस ने जाकर शव की जांच की, तो उन्हें छाती पर एक गहरा चोट का निशान मिला. तब उन्हें शक हुआ और वे मौके पर जाकर जांच करने लगे, तो यह साफ हो गया कि उसकी मौत ऊपर से गिरने से नहीं हुई थी.

घाटप्रभा पुलिस स्टेशन ने सही जांच की और मर्डर केस को सुलझाने में कामयाब रही. के. रामराजन ने कहा, ''आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.''

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चिकन के विवाद में दोस्त को मार डाला
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