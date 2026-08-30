ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : चिकन खाने के दौरान विवाद, यूपी के व्यक्ति ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या की

बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले में नशे की हालत में चिकन के टुकड़े को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. आरोपी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है, वहीं मृतक भी यहीं का रहने वाला था.

घटना बेलगावी जिले के मुदलागी तालुक के हुंश्याल पीजी गांव में हुई. बताया जाता है कि मृतक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के कबीरगंज गांव के सतीराम (सीताराम) चंद्रदेव थे. वहीं उसी गांव का अरुण कुमार बालिश्तर चव्हाण इस हत्या का आरोपी है. पुलिस ने बताया कि यह घटना 23 अगस्त को हुई थी.

पुलिस के मुताबिक ये दोनों हुंश्याल पीजी गांव में प्रिया स्टील्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे. उनके साथ चार-पांच और लोग भी थे. इसलिए, 23 अगस्त को उन्होंने अपने घर के शेड में चिकन-शराब पार्टी की. बाकी लोगों ने पहले अपना खाना खत्म कर लिया था.

इसके बाद अरुण कुमार और सीताराम खाना खाने लगे. इसी दौरान चिकन खाने को लेकर अरुणकुमार और सीताराम के बीच झगड़ा शुरू हो गया.

बेलगावी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट के. रामराजन ने मीडिया को बताया, "तुम बहुत ज़्यादा चिकन खा रहे हो. इसको लेकर बात बढ़ गई. बाद में, अरुणकुमार ने वहीं रखे चाकू से सीताराम के सीने पर वार कर दिया, जिससे खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई."