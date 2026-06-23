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छत्तीसगढ़ में 8 मर्डर का खुलासा, मजाक और छोटी-छोटी शिकायतों से नाराज होकर बना साइको किलर

बलौदा बाजार: कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम खर्वे में 8 लोगों की सिलसिलेवार हत्या के मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने मुख्य आरोपी रामसाय जायसवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी रामसाय जायसवाल ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए पूरी वारदात का सिलसिलेवार खुलासा किया है. एसपी ओमप्रकाश शर्मा ने आज प्रेस काँफ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया.

पकड़ा गया 8 मर्डर करने वाला साइको किलर

दरअसल, 6 जून 2026 को SDOP कसडोल को ग्राम खर्वे के ग्रामीणों द्वारा फरवरी महीने से 14 मई तक गांव में 8 लोगों की संदेहास्पद मृत्यु होने के संबंध में आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा गांव के ही व्यक्ति राम सहाय जायसवाल पर संदेह जताया गया था. वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रारंभिक जांच शुरू की. प्रकरण में सभी 7 व्यक्तियों के शव निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा अस्पताल रायपुर भेजा गया. डाक्टरों की टीम के द्वारा रायपुर स्थित मेडिकोलिगल संस्थान में विशेष टीम के द्वारा पोस्ट मार्टम कराया गया और फारेंसिंक जांच के लिए सभी व्यक्तियों का DNA विसरा अन्य सेंपल प्रिजर्व किया गया है. मृतकों में एक बुधराम जायसवाल के शव का उनके परिजनों द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया था.

छत्तीसगढ़ में 8 मर्डर का खुलासा (ETV BHARAT)

जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था. इसके बाद उसने गांव के ही एक व्यक्ति से जहर लिया और शराब में मिलाकर लोगों को पिला देता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी. आरोपी ने कुल 9 लोगों को जहर देने का प्रयास किया, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति बच गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है: ओमप्रकाश शर्मा, पुलिस अधीक्षक

मामूली विवाद में बन गया हत्यारा

जांच के दौरान पुलिस के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों की मृत्यु संबंधित सूक्ष्मता से जांच की गयी. पुलिस की एक टीम जहां निरंतर ग्रामीण से पुछताछ कर सतत निगाह रखी हुई थी. वहीं इसके समानांतर दूसरी टीम इस घटना से संबंधित तकनीकी साक्ष्य जुटाने में प्रयास में लगी थी. इसी दौरान पुलिस टीम को जानकारी मिली की अभियुक्त ने गांव के किसी व्यक्ति से चूहा मारने की दवा के नाम पर जहर हासिल किया. संबंधित ग्रामीणों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त से पूछताछ की गई. शुरू में उसने इंकार किया, लेकिन बारीकी से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी ने अपने बयान में सभी मृतकों को पुरानी रंजीश, छोटी छोटी शिकायतें, गाली गालौज और चारित्रिक संदेह के साथ ही टोना-टोटका के चलते एक के बाद एक हत्या करना स्वीकार किया.