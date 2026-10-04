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ब्राजीलियाई फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ जश्न के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़, यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार

नागालैंड की महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार. ( सांकेतिक तस्वीर. (IANS) )

कोलकाता: कोलकाता के एक होटल की लॉबी में नागालैंड की दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में रविवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. 56 वर्षीय आरोपी उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है. यह घटना ब्राजील के स्टार खिलाड़ियों वाले एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच के बाद हो रहे जश्न के दौरान हुई.