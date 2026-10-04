ब्राजीलियाई फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ जश्न के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़, यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक घटना होटल की लॉबी में रात 12:30 से 1 बजे के बीच हुई, जब महिलाएं ब्राज़ीलियाई टीम का उत्साह बढ़ा रही थीं.
Published : October 4, 2026 at 5:22 PM IST
कोलकाता: कोलकाता के एक होटल की लॉबी में नागालैंड की दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में रविवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. 56 वर्षीय आरोपी उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है. यह घटना ब्राजील के स्टार खिलाड़ियों वाले एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच के बाद हो रहे जश्न के दौरान हुई.
यह मैच शनिवार को साल्ट लेक के युवा भारती स्टेडियम में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था.
पुलिस के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला, जो नागालैंड के दीमापुर की रहने वाली है, ने बताया कि वह और उसका साथी रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच होटल की लॉबी में थे और ब्राजीलियाई फ़ुटबॉल टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें गलत तरीके से छुआ. उन्हें असहज महसूस हुआ और उन्होंने इस घटना की शिकायत की.
शिकायत के आधार पर, प्रगति मैदान पुलिस ने जांच शुरू की और होटल के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करनी शुरू कर दी.
फुटेज का विश्लेषण करने और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए विवरण से उसका मिलान करने के बाद, संदिग्ध की पहचान की गई. पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज देखकर उस व्यक्ति की पहचान भी कर ली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसे होटल के उस कमरे से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह ठहरा हुआ था.
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवार्ड के निवासी पलाश रॉय (56) के तौर पर हुई है.
पुलिस ने कहा कि वे घटना से जुड़ी और जानकारी की जांच कर रहे हैं. घटना के समय होटल की लॉबी में उनकी मौजूदगी और शिकायत के हर पहलू की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियों के जरिए की जा रही है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया. इस बारे में कुणाल अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) ने कहा, "हम होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. मामले की गहन जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."
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