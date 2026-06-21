ओडिशा : भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का पीए बनकर रुपए ऐंठने का प्रयास, युवक गिरफ्तार
आरोपी ने पार्टी के काम के लिए दो लोगों से 50,000 रुपये मांगे थे. समीर कुमार आचार्य की रिपोर्ट...
Published : June 21, 2026 at 5:18 PM IST
बरहामपुर (ओडिशा): भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का निजी सहायक (PA) बनकर रुपये ऐंठने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी जगन्नाथ मंडल (28) है, जो गोलंथरा पुलिस स्टेशन के पंचमा मोहंती साही का रहने वाला है. पुलिस ने जगन्नाथ के पास से एक मोबाइल फोन और दूसरी चीजें बरामद की हैं.
Berhampur Town PS arrested one for impersonation & extortion. The accused posed as PA of a political leader and demanded money on WhatsApp. Mobile seized. Accused forwarded to Court.— SP BERHAMPUR (@SP_BERHAMPUR) June 20, 2026
Public advised: Verify identity, report suspicious calls.#SuccessStories#NewCriminalLaws pic.twitter.com/nQT4OWGxlu
पुलिस ने कहा, 19 जून को, राजेश कुमार पात्रा (33) ने बरहामपुर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें 1 अप्रैल को 9692243697 नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आया था. नंबर पर 'नितिन नबीन पीए' नाम प्रदर्शित था.
वहीं कॉल करने वाले ने खुद को नबीन का निजी सहायक बताया और पात्रा से पार्टी के काम के लिए 50,000 रुपये मांगे. इतना ही नहीं कॉल करने वाले ने यह भी धमकी दी कि अगर पात्रा ने पैसे नहीं दिए तो वह भाजपा अध्यक्ष से शिकायत कर देगा. इसी तरह की शिकायत गणेश नाहक (23) ने बड़ाबाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी.
नाहक ने बताया कि उन्हें उसी नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने खुद को चिकिटी विधायक का सहायक बताते हुए नाहक से 50,000 रुपये मांगे थे. जब शिकायत करने वाले ने उसकी पहचान पूछी, तो कॉल करने वाले ने उसके खिलाफ नितिन नबीन के पास शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी.
शिकायतों के आधार पर बरहामपुर टाउन और बड़ाबाजार पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए. जांच के दौरान पुलिस ने जगन्नाथ की कॉल ट्रैक करके उस पर ध्यान केंद्रित किया.
बरहामपुर के एसपी सरवण विवेक एम ने कहा कि जगन्नाथ के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को धोखाधड़ी का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है. एसपी ने उन लोगों को सलाह दी जो आरोपी के शिकार हुए हैं कि वे आगे आएं और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं.
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