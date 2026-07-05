जम्मू-कश्मीर: धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, आरोपी युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शांति की अपील की
जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की निगरानी में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
Published : July 5, 2026 at 4:44 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. यह घटना कुछ दिन पहले सुखचा गांव (Sukhcha village) में हुई थी. पुलिस ने बताया कि रियासी जिले के पटियां गांव का रहने वाला आरोपी प्यार सिंह घटना के बाद से फरार था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 298 (पूजा स्थल को अपवित्र करना), धारा 331(6) (रात में घर में अनधिकृत प्रवेश), धारा 115(2) (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), और धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल है.
पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रण में हैं, और समाज के सभी तबकों से आपसी मेलजोल और भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों या गलत जानकारी पर ध्यान न देने की अपील की है.
एक बयान में, पुलिस ने कहा कि वे "सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पक्का वादा दोहराते हैं." पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि "कानून-व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा."
पुलिस के मुताबिक, रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की देखरेख में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. बयान में कहा गया है कि अरनास पुलिस थाने में दर्ज एक मामले पर कार्रवाई करते हुए, अरनास के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी और अरनास के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया.
घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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