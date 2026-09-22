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सरकारी अस्पताल में नर्स पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला प्रकाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में पोन्नेरी सरकारी अस्पताल में हुई इस भयावह घटना में स्टाफ नर्स 50% जल गई और आईसीयू में भर्ती है.

man arrested following encounter, who set nurse on fire at govt hospital in Thiruvallur Tamil Nadu
पुलिस मुठभेड़ में आरोपी प्रकाश को पैर में गोली लगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 4:41 PM IST

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तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर पुलिस ने जिले के पोन्नेरी सरकारी अस्पताल में एक स्टाफ नर्स पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने के आरोपी व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान प्रकाश के रूप में की गई है.

पुलिस के मुताबिक 35 साल की पीड़िता राजेश्वरी सोमवार शाम को ड्यूटी पर थी, तभी आरोपी ने मरीजों और उनके अटेंडेंट के बीच उस पर पेट्रोल डाला और पलक झपकते ही उसे आग लगा दी. इस घटना में नर्स 50% जल गई और उसे किलपौक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि राजेश्वरी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पोन्नेरी पुलिस थाने में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है, और इस कृत्य के पीछे का असली मकसद पता लगाने के लिए गहरी जांच शुरू कर दी गई है."

पुलिस ने इस खौफनाक घटना की गहन जांच करने के लिए उस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर लिए हैं जहां पीड़िता काम करती थी.

आरोपी ने एसआई पर चाकू से हमला किया
पुलिस घटना के बाद से ही आरोपी प्रकाश की तलाश कर रही थी, जो माधवरम में छिपा हुआ था. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के ठिकाने का पता चलने के बाद, पोन्नेरी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर शिवकुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंची. जब एसआई तमिलारासन ने प्रकाश को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया.

अधिकारियों के मुताबिक, तमिलारासन को बचाने के लिए शिवकुमार ने प्रकाश के पैर में गोली मार दी. प्रकाश को गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

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