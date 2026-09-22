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सरकारी अस्पताल में नर्स पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला प्रकाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी प्रकाश को पैर में गोली लगी ( ETV Bharat )

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर पुलिस ने जिले के पोन्नेरी सरकारी अस्पताल में एक स्टाफ नर्स पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने के आरोपी व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान प्रकाश के रूप में की गई है.

पुलिस के मुताबिक 35 साल की पीड़िता राजेश्वरी सोमवार शाम को ड्यूटी पर थी, तभी आरोपी ने मरीजों और उनके अटेंडेंट के बीच उस पर पेट्रोल डाला और पलक झपकते ही उसे आग लगा दी. इस घटना में नर्स 50% जल गई और उसे किलपौक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि राजेश्वरी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पोन्नेरी पुलिस थाने में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है, और इस कृत्य के पीछे का असली मकसद पता लगाने के लिए गहरी जांच शुरू कर दी गई है."

पुलिस ने इस खौफनाक घटना की गहन जांच करने के लिए उस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर लिए हैं जहां पीड़िता काम करती थी.