ETV Bharat / bharat

अलकायदा का आदमी बनकर सीएम शुभेंदु अधिकारी को दी आत्मघाती हमले की धमकी, STF ने किया गिरफ्तार

कोलकाता/पुरुलिया: कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने पुलिस को ईमेल भेजकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आत्मघाती हमले की धमकी दी थी. आरोपी ने खुद को अल-कायदा का ऑपरेटिव बताया था.

इस घटना से राज्य में राजनीतिक बदलाव के बीच सरकारी हलकों में प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई हैं. दूसरी तरफ, पुरुलिया में एक सिविक वॉलंटियर को गैर-कानूनी रेत तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. राज्य पुलिस दोनों घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है. जानकारों का मानना ​​है कि, खासकर हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद, ये कदम प्रशासन के सख्त रुख का संकेत देते हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, भवानीपुर पुलिस स्टेशन को एक सनसनीखेज ई-मेल मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वहां बम रखा गया है. चूंकि ई-मेल में मुख्यमंत्री का नाम साफ-साफ लिखा था, इसलिए कोलकाता पुलिस ने पूरे मामले को बहुत संवेदनशील माना. वहीं स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कोलकाता पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

जांच करने वालों ने ईमेल का आईपी एड्रेस ट्रैक किया और पता चला कि धमकी भरा मैसेज गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के इलाके से भेजा गया था. तुरंत कार्रवाई के बाद, हसमीन इकबाल नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर वी. सोलोमन नेसाकुमार ने कहा, "ऐसी धमकियों या पैनिक फैलाने की कोशिशों से जुड़ी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है. जांच चल रही है. कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी."

लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) के सूत्रों ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एक महिला के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते खराब होने से बदला लेने की इच्छा से यह ई-मेल भेजा था.

जांच करने वाले अभी भी उलझन में: व्यक्तिगत रिश्तों से जुड़े झगड़े में मुख्यमंत्री का नाम क्यों लिया गया? क्या यह सिर्फ पैनिक पैदा करने की कोशिश थी, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है?

पुलिस को शक है कि इस घटना में और लोग भी शामिल हो सकते हैं. इसलिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे बार-बार पूछताछ की जा रही है.

अधिकारियों ने पहले ही उसके मोबाइल फोन, ई-मेल अकाउंट, सोशल मीडिया एक्टिविटी और दूसरे डिजिटल डेटा की जांच शुरू कर दी है.