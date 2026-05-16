अलकायदा का आदमी बनकर सीएम शुभेंदु अधिकारी को दी आत्मघाती हमले की धमकी, STF ने किया गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के सीएम को ईमल के जरिए आत्मघाती हमले की धमकी देने वाले शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : May 16, 2026 at 6:41 PM IST
कोलकाता/पुरुलिया: कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने पुलिस को ईमेल भेजकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आत्मघाती हमले की धमकी दी थी. आरोपी ने खुद को अल-कायदा का ऑपरेटिव बताया था.
इस घटना से राज्य में राजनीतिक बदलाव के बीच सरकारी हलकों में प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई हैं. दूसरी तरफ, पुरुलिया में एक सिविक वॉलंटियर को गैर-कानूनी रेत तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. राज्य पुलिस दोनों घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है. जानकारों का मानना है कि, खासकर हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद, ये कदम प्रशासन के सख्त रुख का संकेत देते हैं.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भवानीपुर पुलिस स्टेशन को एक सनसनीखेज ई-मेल मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वहां बम रखा गया है. चूंकि ई-मेल में मुख्यमंत्री का नाम साफ-साफ लिखा था, इसलिए कोलकाता पुलिस ने पूरे मामले को बहुत संवेदनशील माना. वहीं स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कोलकाता पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स ने तुरंत जांच शुरू कर दी.
जांच करने वालों ने ईमेल का आईपी एड्रेस ट्रैक किया और पता चला कि धमकी भरा मैसेज गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के इलाके से भेजा गया था. तुरंत कार्रवाई के बाद, हसमीन इकबाल नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.
कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर वी. सोलोमन नेसाकुमार ने कहा, "ऐसी धमकियों या पैनिक फैलाने की कोशिशों से जुड़ी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है. जांच चल रही है. कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी."
लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) के सूत्रों ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एक महिला के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते खराब होने से बदला लेने की इच्छा से यह ई-मेल भेजा था.
जांच करने वाले अभी भी उलझन में: व्यक्तिगत रिश्तों से जुड़े झगड़े में मुख्यमंत्री का नाम क्यों लिया गया? क्या यह सिर्फ पैनिक पैदा करने की कोशिश थी, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है?
पुलिस को शक है कि इस घटना में और लोग भी शामिल हो सकते हैं. इसलिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे बार-बार पूछताछ की जा रही है.
अधिकारियों ने पहले ही उसके मोबाइल फोन, ई-मेल अकाउंट, सोशल मीडिया एक्टिविटी और दूसरे डिजिटल डेटा की जांच शुरू कर दी है.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही, कोलकाता पुलिस भविष्य में साइबर प्लेटफॉर्म के जरिए नकली धमकियों या पैनिक पैदा करने वाली घटनाओं से और भी सख्ती से निपटने के लिए तैयारी कर रही है.
पुरुलिया में रेत तस्करी में सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार
इस बीच, पुरुलिया में एक सिविक वॉलंटियर को गैर-कानूनी रेत की तस्करी के मामले में पुलिस ने पकड़ा है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान शाहजहां अंसारी के रूप में हुई है. वह पुरुलिया मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पलांजा इलाके का रहने वाला है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसे शुक्रवार रात को ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके रेत की गैर-कानूनी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उसने जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है.
पुलिस ने बताया कि उसे पुरुलिया कोर्ट में पेश किया जाएगा. जांच करने वालों का दावा है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है; इसी गाड़ी से रेत की तस्करी के आरोप पहले भी सामने आए थे. उस बार, आरोपी पर जुर्माना लगाया गया था और उसे छह महीने के लिए ड्यूटी से सस्पेंड भी कर दिया गया था.
हालांकि, एक बार फिर वही आरोप सामने आने के बाद, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार व्यक्ति की गाड़ी से लगभग 100 क्यूबिक फीट रेत बरामद की गई. जिले के एडिशनल एसपी जॉर्ज एलन जॉन ने कहा, "इस सिविक वॉलंटियर पर पहले भी ऐसे ही आरोप लगे थे. चूंकि आरोप एक बार फिर साबित हो गए हैं, इसलिए कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है."
यह ध्यान देने वाली बात है कि रेत की तस्करी में शामिल कई गिरोह पुरुलिया में काफी समय से सक्रिय हैं. हालांकि जिला पुलिस इन गतिविधियों को रोकने के लिए समय-समय पर छापेमारी करती है, लेकिन अब एक सिविक वॉलंटियर का नाम इसमें शामिल होने से प्रशासनिक हलकों में बेचैनी की भावना पैदा हो गई है.
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