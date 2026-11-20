अबू धाबी से चांदी की परत चढ़ाकर ला रहा था 2.3 करोड़ का सोना, चेन्नई एयरपोर्ट पर DRI ने दबोचा
अधिकारियों ने अबू धाबी से आए एक 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.6 किलोग्राम शुद्ध सोना बरामद किया है.
Published : November 20, 2026 at 12:57 PM IST
चेन्नई: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है. अधिकारियों ने अबू धाबी से आए एक 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.6 किलोग्राम शुद्ध सोना बरामद किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सोने की कीमत करीब 2.3 करोड़ रुपये आंकी गई है.
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
DRI अधिकारियों को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी कि अबू धाबी से चेन्नई आने वाली एक फ्लाइट के जरिए सोने की तस्करी की जा रही है. इस सूचना के आधार पर अधिकारियों की एक टीम ने एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामान पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी. इसी दौरान अबू धाबी की यात्रा से लौट रहे एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध गतिविधियों पर अधिकारियों की नजर पड़ी.
चांदी की परत चढ़ाकर छिपाया था सोना
संदेह होने पर जब अधिकारियों ने युवक से पूछताछ की, तो वह घबरा गया और उसके जवाबों में विरोधाभास नजर आया. इसके बाद अधिकारियों ने उसे एक अलग कमरे में ले जाकर उसके सूटकेस की गहन तलाशी ली. सूटकेस के अंदर रखे एक पार्सल को खोलने पर उसमें धातु के तीन टुकड़े मिले, जो देखने में चांदी के बिस्किट जैसे लग रहे थे. हालांकि, जब अधिकारियों ने इनकी बारीकी से जांच की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 24 कैरेट शुद्ध सोने के बिस्किट पर चांदी की परत चढ़ा दी थी.
तस्करी गिरोह के जाल का खुलासा
अधिकारियों ने 1.6 किलोग्राम वजन के इस सोने को तुरंत जब्त कर लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. आगे की पूछताछ के लिए उसे टी. नगर स्थित DRI कार्यालय ले जाया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पूरी साजिश के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का हाथ है. इस गिरोह ने युवक को पर्यटक (टूरिस्ट) के रूप में अबू धाबी भेजा था.
अबू धाबी में गिरोह के सदस्यों ने उसे ये सोने के बिस्किट सौंपे थे और इन्हें चेन्नई पहुंचाने का काम दिया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी युवक इस तस्करी के खेल में सिर्फ एक 'कैरियर' के रूप में काम कर रहा था. फिलहाल DRI की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह का मुख्य सरगना कौन है, अबू धाबी में सोना किसने दिया था और चेन्नई में इसे किसे सौंपा जाना था.
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