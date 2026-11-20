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अबू धाबी से चांदी की परत चढ़ाकर ला रहा था 2.3 करोड़ का सोना, चेन्नई एयरपोर्ट पर DRI ने दबोचा

चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

चेन्नई: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है. अधिकारियों ने अबू धाबी से आए एक 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.6 किलोग्राम शुद्ध सोना बरामद किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सोने की कीमत करीब 2.3 करोड़ रुपये आंकी गई है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

DRI अधिकारियों को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी कि अबू धाबी से चेन्नई आने वाली एक फ्लाइट के जरिए सोने की तस्करी की जा रही है. इस सूचना के आधार पर अधिकारियों की एक टीम ने एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामान पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी. इसी दौरान अबू धाबी की यात्रा से लौट रहे एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध गतिविधियों पर अधिकारियों की नजर पड़ी.

चांदी की परत चढ़ाकर छिपाया था सोना

संदेह होने पर जब अधिकारियों ने युवक से पूछताछ की, तो वह घबरा गया और उसके जवाबों में विरोधाभास नजर आया. इसके बाद अधिकारियों ने उसे एक अलग कमरे में ले जाकर उसके सूटकेस की गहन तलाशी ली. सूटकेस के अंदर रखे एक पार्सल को खोलने पर उसमें धातु के तीन टुकड़े मिले, जो देखने में चांदी के बिस्किट जैसे लग रहे थे. हालांकि, जब अधिकारियों ने इनकी बारीकी से जांच की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 24 कैरेट शुद्ध सोने के बिस्किट पर चांदी की परत चढ़ा दी थी.