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Hyderabad: आंधी और बारिश के दौरान पेड़ कार पर गिरा, बाप-बेटी की मौत

Hyderabad: आंधी और बारिश के दौरान पेड़ कार पर गिरा, बाप-बेटी की मौत ( ETV Bharat )

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

अलवल थाने के एक अधिकारी ने बताया, "भारी बारिश की वजह से एक पेड़ उनकी कार पर गिर गया. जब वे उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो पेड़ बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे दोनों को करंट लग गया."

हैदराबाद: शहर में शुक्रवार रात आंधी और बारिश के दौरान कार पर एक पेड़ गिरने से बाप और बेटी की मौत हो गई. यह हादसा अलवल पुलिस थाने की सीमा में हुआ. पुलिस के मुताबिक, कार पर पेड़ गिरने के बाद करंट लगने से एक व्यक्ति और उसकी बेटी की मौत हो गई. मृतकों की पहचान टेलीकॉम कॉलोनी के रहने वाले संदीप (45) और उनकी बेटी रितिका (16) के रूप में हुई है.

संदीप की पत्नी श्वेता ने बताया कि रितिका इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी, जबकि संदीप बालानगर में एक बेकरी में काम करते थे. घटना के दौरान श्वेता को भी हल्का बिजली का झटका लगा.

वहीं, तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TSSPDCL) और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MMC) सर्कल के अधिकारियों ने शुरू में इस घटना के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया. उनका कहना था कि बिजली का तार स्ट्रीट लाइट से जुड़ा था, उनका नहीं. बाद में, वे इस बात पर सहमत हुए कि हादसा पेड़ गिरने की वजह से हुआ.

मीरपेट में तेज हवाओं के दौरान ताड़ का पेड़ घर पर गिरा (ETV Bharat)

घर पर पेड़ गिरने से महिला की मौत

उधर, एक अन्य घटना में, हैदराबाद के मीरपेट के राघवेंद्र नगर कॉलोनी में तेज हवाओं के दौरान ताड़ का पेड़ घर पर गिरने से 75 साल की एक महिला की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुई जब अचानक तेज हवाओं की वजह से घर के पीछे मौजूद ताड़ का पेड़ टूटकर घर पर गिर गया. सीमेंट एस्बेस्टस टूट गईं और सबावत लक्ष्मी सेव्या पर गिर गईं, जो उस समय घर के अंदर थीं. बाद में उन्हें निकाल कर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रात में उनकी मौत हो गई.

स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक महिला के बेटे सबावत रमेश की शिकायत के आधार पर BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है.

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