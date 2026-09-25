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35 मिनट में अस्पताल ने थमाया 47,800 का बिल; इलाज के लिए साहूकार से लेने पड़े पैसे, मृतक के पिता ने सुनाई आपबीती

व्यक्ति ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इतनी बड़ी राशि तुंरत भर सकें. क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूऱी खबर..

24 वर्षीय युवक की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल
24 वर्षीय युवक की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 8:46 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल के हुए 24 वर्षीय युवक की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. युवक को साहिबाबाद स्टेशन के पास अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार कर दी थी. हादसे के बाद युवक को इलाज के लिए पहले वसुंधरा स्थित निजी अस्पताल लेकर गए, जिसके बाद उसे एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब मृतक के पिता ने निजी अस्पताल में इलाज और भुगतान को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि बेटे का इलाज का खर्च जुटाने के लिए उन्हें साहूकार से ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े.

मामला 19 सितंबर, 2026 की रात तकरीबन 2:30 बजे का है. तुषार अपने ऑफिस से घर लौट रहा था. ऑफिस से घर लौट के दौरान साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन के पास अज्ञात वाहन ने तुषार की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तुषार को उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां सर्जन उपलब्ध न होने की बात कहते हुए भर्ती नहीं किया गया. इसके बाद पुलिस तुषार को एक अन्य निजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां तुषार को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.

तत्काल नहीं किया रेफर: मतृक के पिता शिव कुमार का आरोप है कि अस्पताल में बेटे के भर्ती होने के करीब 30 से 35 मिनट बाद ही उन्हें 47,800 रुपए का बिल बताया गया. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह तत्काल इतनी बड़ी रकम जमा कर सकें. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से बेटे को एमएमजी अस्पताल या दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में रेफर करने का अनुरोध किया और कहा कि वह पैसों की व्यवस्था कर लेंगे और उनकी पत्नी अस्पताल में मौजूद रहेंगी, लेकिन उनके अनुरोध पर तत्काल रेफर नहीं किया गया.

लेना पड़ा ब्याज पर पैसा: शिव कुमार ने कहा कि इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्होंने कई घंटे तक पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश की. जब पैसों का इंतजाम नहीं हो सका तो साहूकार से ब्याज पर करीब 70 हजार रुपए उधार लेने पड़े, जिसमें करीब पांच घंटे का वक्त लग गया. इसमें से 45 हजार रुपये उन्होंने अस्पताल में जमा किए और 6 हजार एंबुलेंस का किराया देकर बेटे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, 20 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे उपचार के दौरान तुषार की मौत हो गई.

अस्पताल ने झाड़ा पल्ला: मामले को लेकर निजी अस्पताल की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि, इस मामले में मरीज को कई गंभीर चोटों और काफी रक्तस्राव की स्थिति में अस्पताल लाया गया था. सिर, गर्दन, कंधे और पैर में चोटों को देखते हुए मरीज को तुरंत इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर दी गई. मरीज की स्थिति के अनुसार आवश्यक उपचार किए गए, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्रिटिकल केयर सपोर्ट भी शामिल था. मरीज की जांच और उपचार इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर टीम के साथ ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी और रेडियोलॉजी के विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया. आवश्यक जांच और उपचार के साथ चोटों का भी उचित प्रबंधन किया गया. मेडिकल टीम ने मरीज की स्थिति और आगे इलाज जारी रखने की जरूरत के बारे में परिवार को लगातार जानकारी दी और उन्हें आवश्यक सलाह दी. मरीज के इलाज या जरूरी मेडिकल जांच शुरू करने में किसी तरह की देरी नहीं हुई और इलाज मरीज की स्थिति के अनुसार किया गया.

मरीज के लिए कही ये बात: बयान में यह भी कहा गया, हालांकि, परिवार ने आगे अस्पताल में भर्ती रखकर इलाज कराने की बजाय अपनी इच्छा से मरीज को LAMA (Leave Against Medical Advice) के तहत अस्पताल से ले जाने का फैसला किया. मरीज अस्पताल से स्थिर स्थिति में गया. आगे की यात्रा के दौरान मरीज को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के एक डॉक्टर भी एंबुलेंस में मरीज के साथ गए.

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