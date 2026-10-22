95 साल के बुजुर्ग पिता को बार-बार रुलाया और आखिर में उठाया ये खौफनाक कदम
दरिंदे ने दिखाई दरिंदगी. बाप पर नहीं खाया तरस और कर दिया काम तमाम.
Published : October 22, 2026 at 7:05 PM IST
भरुच : गुजरात के भरूच में एक व्यक्ति को अपने 95 वर्षीय पिता की पत्थर मारकर हत्या करने और फिर उनके शव को जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना बुजुर्ग की देखभाल को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के बाद हुई.आरोप है कि उसने अपने पिता पर हमला किया, शव पर पेट्रोल डाला और सबूत मिटाने के लिए उसे गांव की नहर के पास एक सुनसान खेत में जला दिया.
इस घटना के बाद, जिले की लोकल क्राइम ब्रांच ने मृतक के बेटे, मुश्ताक पटेल उर्फ अली को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने बताया कि यह हत्या तब सामने आई, जब 19 अक्टूबर को बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ पटेल उर्फ इसाप का आधा नग्न और जला हुआ शव मिला.
पुलिस के अनुसार, "शव के अवशेष अमोद तालुका क्षेत्र में इखार गांव से मेशराद गांव की ओर जाने वाली नहर के किनारे, खेत की बाड़ के पास बबूल की झाड़ियों में छिपे हुए मिले थे."शव मिलने के बाद, अमोद पुलिस स्टेशन की एक टीम ने शुरुआत में इसे दुर्घटना से हुई मौत के रूप में दर्ज किया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, मामले को हत्या की जांच और सबूत मिटाने के अपराध में बदल दिया गया.
पुलिस ने बताया, "पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से पता चला कि बुजुर्ग को आग लगाने से पहले गंभीर शारीरिक चोटें पहुंचाई गई थीं. इसलिए, इस मामले को आधिकारिक तौर पर हत्या के मामले में बदल दिया गया."अमोद-जंबूसर डिवीजन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पी.एल. चौधरी ने बताया कि जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी डेटा और इखार गांव के मुखबिरों की मदद से बेटे को संदिग्ध के रूप में पहचाना.
उन्होंने बताया, "इस हत्या के पीछे का मुख्य कारण घर के अंदर चल रहा आपसी कलह है. बुजुर्ग पीड़ित अक्सर गांव वालों के पास जाकर पैसे मांगता था. उसका कहना था कि उसके बेटे न तो उसकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं और न ही उसके इलाज का खर्च उठा रहे हैं."
चौधरी ने कहा कि पिता की इन हरकतों की वजह से बेटों को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, जिसके चलते घर में अक्सर झगड़े होते थे. डीएसपी ने ब्रीफिंग में बताया, "इस स्थिति से तंग आकर आरोपी ने अपने पिता की हत्या करने का फैसला किया." उनके अनुसार, आरोपी अपने पिता को कहीं साथ घूमने के बहाने घर से बाहर ले गया. इसके बाद वह बुजुर्ग को गांव की नहर के किनारे एक सुनसान खेत में ले गया.
चौधरी ने बताया, "वहां अकेले पाकर, आरोपी ने भारी पत्थरों से बुजुर्ग के सिर पर कई वार किए. फिर उसने शव पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी." गिरफ्तारी के दौरान, पुलिस ने आरोपी के पास से 13,150 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया.
जांचकर्ताओं ने वह पत्थर भी ढूंढ निकाला जिसका इस्तेमाल हमले में किया गया था, साथ ही पेट्रोल वाली खाली बोतल भी बरामद कर ली.डीएसपी ने आगे बताया, "कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, आमोद पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक विशेष टीम आरोपी को वापस नहर के किनारे ले गई, ताकि अपराध के घटनाक्रम को फिर से दोहराया जा सके. इस प्रक्रिया को देखने के लिए इखार गांव के काफी लोग वहां जमा हो गए थे."
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