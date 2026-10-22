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95 साल के बुजुर्ग पिता को बार-बार रुलाया और आखिर में उठाया ये खौफनाक कदम

आरोपी मुश्ताक पटेल को गिरफ्तार कर ले जाती गुजरात पुलिस ( ETV Bharat )

भरुच : गुजरात के भरूच में एक व्यक्ति को अपने 95 वर्षीय पिता की पत्थर मारकर हत्या करने और फिर उनके शव को जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना बुजुर्ग की देखभाल को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के बाद हुई.आरोप है कि उसने अपने पिता पर हमला किया, शव पर पेट्रोल डाला और सबूत मिटाने के लिए उसे गांव की नहर के पास एक सुनसान खेत में जला दिया.

इस घटना के बाद, जिले की लोकल क्राइम ब्रांच ने मृतक के बेटे, मुश्ताक पटेल उर्फ ​​अली को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने बताया कि यह हत्या तब सामने आई, जब 19 अक्टूबर को बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ पटेल उर्फ ​​इसाप का आधा नग्न और जला हुआ शव मिला.

पुलिस के अनुसार, "शव के अवशेष अमोद तालुका क्षेत्र में इखार गांव से मेशराद गांव की ओर जाने वाली नहर के किनारे, खेत की बाड़ के पास बबूल की झाड़ियों में छिपे हुए मिले थे."शव मिलने के बाद, अमोद पुलिस स्टेशन की एक टीम ने शुरुआत में इसे दुर्घटना से हुई मौत के रूप में दर्ज किया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, मामले को हत्या की जांच और सबूत मिटाने के अपराध में बदल दिया गया. पुलिस ने बताया, "पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से पता चला कि बुजुर्ग को आग लगाने से पहले गंभीर शारीरिक चोटें पहुंचाई गई थीं. इसलिए, इस मामले को आधिकारिक तौर पर हत्या के मामले में बदल दिया गया."अमोद-जंबूसर डिवीजन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पी.एल. चौधरी ने बताया कि जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी डेटा और इखार गांव के मुखबिरों की मदद से बेटे को संदिग्ध के रूप में पहचाना. उन्होंने बताया, "इस हत्या के पीछे का मुख्य कारण घर के अंदर चल रहा आपसी कलह है. बुजुर्ग पीड़ित अक्सर गांव वालों के पास जाकर पैसे मांगता था. उसका कहना था कि उसके बेटे न तो उसकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं और न ही उसके इलाज का खर्च उठा रहे हैं."