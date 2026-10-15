घरेलू विवाद में पति ने पत्नी और 4 साल के मासूम बेटे का गला रेता, फिर खुदकुशी की कोशिश
खबरों के मुताबिक, इस पति-पत्नी के बीच पहले भी घरेलू विवाद होते रहते थे और उसी सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया था.
Published : October 15, 2026 at 9:44 PM IST
त्रिशूर (केरल): त्रिशूर के वलापाद बीच पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और साढ़े चार साल के बेटे की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी करने की कोशिश की. मृतकों की पहचान 30 वर्षीय विस्मया और उनके बेटे दक्ष के रूप में हुई है. आरोपी थेक्किनीयदथ विजेश को त्रिशूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
यह घटना बुधवार देर रात करीब 1:00 से 1:30 बजे के बीच की बताई जा रही है. विस्मया पर हमला करने के बाद, विजेश कथित तौर पर बच्चे को दूसरे कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. विस्मया की चीखें सुनकर उसके भाई ने दरवाजा तोड़ा और उसे गंभीर रूप से घायल पाया. मौके पर पहुंची पुलिस को विजेश और दक्ष के गले पर कट के निशान मिले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के अनुसार, विस्मया को सबसे पहले उसके भाई ने ही ढूंढा था.
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) आर. रतीश ने कहा कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद को इस घटना की संभावित वजह माना जा रहा है. पुलिस इन मौतों और विजेश के घायल होने के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रही है. खबरों के मुताबिक, इस पति-पत्नी के बीच पहले भी घरेलू विवाद होते रहते थे और उसी सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया था. इस मामले की जांच कोडुंगल्लूर के DySP के नेतृत्व में की जा रही है.
DySP आर. रतीश ने बताया, "इस घटना में ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था. शुरुआती जांच से पता चलता है कि घरेलू विवाद के कारण यह घटना हुई. विस्मया की चीखें सुनकर उसके भाई ने दरवाजा खोला, तो उसने विस्मया को गंभीर रूप से घायल पाया." डीएसपी ने बताया कि इस घटना की असली वजह और पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, और इन आरोपों की जांच अभी जारी है.
आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है: यदि आपके मन में खुदकुशी के विचार आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत है, तो आपकी बात सुनने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद है. आप स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल कर सकते हैं. यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है. इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन 'iCall' के नंबर 9152987821 पर संपर्क कर सकते हैं, जो सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है.
इसे भी पढ़ेंः