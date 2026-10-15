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घरेलू विवाद में पति ने पत्नी और 4 साल के मासूम बेटे का गला रेता, फिर खुदकुशी की कोशिश

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

त्रिशूर (केरल): त्रिशूर के वलापाद बीच पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और साढ़े चार साल के बेटे की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी करने की कोशिश की. मृतकों की पहचान 30 वर्षीय विस्मया और उनके बेटे दक्ष के रूप में हुई है. आरोपी थेक्किनीयदथ विजेश को त्रिशूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह घटना बुधवार देर रात करीब 1:00 से 1:30 बजे के बीच की बताई जा रही है. विस्मया पर हमला करने के बाद, विजेश कथित तौर पर बच्चे को दूसरे कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. विस्मया की चीखें सुनकर उसके भाई ने दरवाजा तोड़ा और उसे गंभीर रूप से घायल पाया. मौके पर पहुंची पुलिस को विजेश और दक्ष के गले पर कट के निशान मिले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के अनुसार, विस्मया को सबसे पहले उसके भाई ने ही ढूंढा था.