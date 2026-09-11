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जयपुर में व्यक्ति ने पत्नी और 3 बेटियों को उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही तलाश

पिता पर बेटियों-पत्नी की हत्या का शक : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि करधनी थाने के गोविंद वाटिका इलाके में एक मकान में तीन बच्चियां और उनकी मां के शव पड़े होने की जानकारी मिली. तीन बेटियों की उम्र 17 से 24 साल के बीच है. तीनों बेटियां और उनकी मां घर में सो रही थी. उन पर सोते समय भारी पत्थर से सिर पर हमला कर हत्या की गई. उन्होंने बताया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चियों के दादा से बात की तो सामने आया कि उनका बेटा सुबह से ही घर से लापता है. पहली नजर में पुलिस को शक है कि पिता ने ही बेटियों और पत्नी की हत्या की है.

जयपुर : राजधानी में एक घर में चार शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना करधनी थाना इलाके की गोविंद वाटिका की है, जहां घर में तीन बेटियों और उनकी मां का शव मिला है. उनके कपड़े भी खून से सने हुए मिले हैं. बेटियों का पिता घर से लापता है. ऐसे में पुलिस को शक है कि वह हत्या की वारदात के बाद मौके से भाग गया. घटना की जानकारी मिलने पर करधनी थाना पुलिस और डीसीपी प्रशांत किरण मौके पर पहुंचे. पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है.

पास में मिले खून से सने कपड़े : पुलिस को मौके से खून से सने कपड़े मिले हैं, जिनकी एफएसएल टीम से जांच करवाई जा रही है. पुलिस और एफएसएल ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. उनका कहना है कि पुलिस बच्चियों के पिता की तलाश में जुटी है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. अन्य साक्ष्यों के आधार पर हर एंगल से जांच की जा रही है.

जांच में सामने आएगा सच : उन्होंने बताया कि घर में मौजूद बच्चियों के दादा काफी बुजुर्ग हैं और उन्हें सुनने में भी समस्या है. उनसे पूछताछ में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. प्रारंभिक तौर पर घरेलू कलेश के चलते हत्या की संभावना जताई जा रही है. बाहर से किसी अन्य व्यक्ति के घर में जबरन प्रवेश करने के सबूत अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं. कीमती सामान भी घर में सुरक्षित मिले हैं. ऐसे में साफ तौर पर घटना के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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घर के अलग-अलग कमरों में मिले शव : उन्होंने बताया कि घर में 85 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मीनाथ झा, उनका बेटा राहुल झा, बेटे की पत्नी गीता झा और तीन बेटियां रहती हैं. चारों के शव मिले हैं, जिनके सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं. भारी पत्थर से हमला कर हत्या की गई है. चारों शव अलग-अलग कमरों में मिले हैं. इसके अलावा, खून से सने कपड़े मिले हैं, जिससे अंदेशा है कि वारदात के बाद खून कपड़ों से साफ किया गया. पुलिस ने लक्ष्मीनाथ झा से जानकारी जुटाई, हालांकि वो काफी बुजुर्ग हैं और उन्हें सुनने की भी समस्या है, इसीलिए ज्यादा जानकारी दे नहीं पाए.