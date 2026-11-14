अरविंद केजरीवाल को धमकी देने पर "कोबरा" रोहतक से गिरफ्तार, 7 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप
Rohtak accused Arrested : दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता को धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी हुई है.
Published : November 14, 2026 at 8:49 PM IST
Rohtak accused Arrested : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को 7 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी देने के मामले में रोहतक से गिरफ्तारी हुई है.
UPSC की तैयारी कर रहा था आरोपी : धमकी देने वाले शख्स का न तो कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और न ही आरोपी किसी खतरनाक गैंग या राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है. यही नहीं आरोपी कोमल उर्फ कोबरा SSC CGL की दो परीक्षा पास कर चुका है और वर्तमान में UPSC की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा वो दो सरकारी नौकरी भी कर चुका है. ये कहना है रोहतक के अमृत कॉलोनी से पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कमल उर्फ कोबरा के भाई तिलक राज का. आरोपी को कोबरा सांपों से बेहद लगाव था जिसके चलते वो कोबरा नाम से भी मशहूर था.
अरविंद केजरीवाल को दी गई थी धमकी : दरसल 6 नवंबर को दिल्ली के तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को फोन कर अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता से 7 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग की गई थी. पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद जरनैल सिंह की शिकायत पर पंजाब के मोहाली में मामला दर्ज हुआ था. 9 नवंबर की रात लगभग 8 बजे पंजाब पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से रोहतक की अमृत कॉलोनी से कोमल उर्फ कोबरा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया. अब आरोपी के परिजन मीडिया के सामने आए हैं.
परिजनों ने जताई साजिश की आशंका : आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके परिजनों ने पूरे मामले में साजिश की आशंका जताई है. आरोपी के भाई तिलक राज का कहना है कि कोमल पढ़ाई में बेहद होशियार है. वो दो बार सीजीएल की परीक्षा पास कर चुका है और दो सरकारी नौकरियां भी कर चुका है. हालांकि, स्टाफ के साथ विवाद के चलते उसे पहले शोकॉज नोटिस दिया गया था और जवाब नहीं देने पर करीब छह महीने पहले नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था. इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. तिलक राज ने सवाल उठाया कि जब धमकी दिल्ली के विधायक को दी गई थी तो मुकदमा दिल्ली की बजाय मोहाली में क्यों दर्ज किया गया?. परिवार का कहना है कि कोमल का न तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और न ही वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है. परिजनों ने फोन हैक होने या किसी साजिश के तहत फंसाए जाने की आशंका भी जताई है. परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
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