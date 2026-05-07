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ममता-स्टालिन ही नहीं, 14 और मुख्यमंत्री भी हार चुके हैं अपनी सीट; तमिलनाडु-उत्तराखंड में ऐसा हुआ 3-3बार

जानिए कौन-कौन से सीएम अपनी विधानसभा सीट हारे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल: 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री और भाकपा (CPI-M) के दिग्गज नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सीट हार गए थे. उन्हें जाधवपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के मनीष गुप्ता ने 16,684 मतों के अंतर से हराया था. यही नहीं, 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता का ममता बनर्जी ने अंत किया था. बुद्धदेव भट्टाचार्य 1987 से लगातार जाधवपुर सीट जीत रहे थे, लेकिन यह हार उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका थी.

जयललिता, तमिलनाडु: 1996 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जे जयललिता मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपना चुनाव हार गई थीं. उन्हें बरगुर सीट पर डीएमके (DMK) के ईजी सुगवनम ने 8,366 वोटों से हराया था. यह एआईएडीएमके (AIADMK) की बड़ी हार थी, जिसमें पार्टी को 234 में से केवल चार सीटें मिली थीं.

एनटी रामाराव, आंध्र प्रदेश: एनटी रामाराव 1984 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. लेकिन, 5 साल बाद ही उनकी TDP (Telugu Desham Party) को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली और 1989 के चुनाव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. एनटी खुद अपना चुनाव हार गए थे. उन्हें कलवाकुर्ती सीट से कांग्रेस के चित्तरंजन दास ने हराया था.

एम. भक्तवत्सलम, तमिलनाडु: मुख्यमंत्री रहते अपना विधानसभा चुनाव हारने वालों में तमिलनाडु के एम. भक्तवत्सलम का नाम भी आता है. 1967 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री एम. भक्तवत्सलम को DMK उम्मीदवार डी. राजारत्नम ने हरा दिया था. भक्तवत्सलम खुद तो चुनाव हारे, पार्टी भी हार गई थी और DMK ने पहली बार तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाई थी.

जयनारायण व्यास, राजस्थान: 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जोधपुर शहर और जालौर दोनों सीटों से हार गए थे. हालांकि, इसके बाद भी वे मुख्यमंत्री बने रहे और बाद में किशनगढ़ से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे. यह घटना राजस्थान समते पूरे देश की राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा किस्सा है, जहां मुख्यमंत्री रहते हुए कोई नेता चुनाव हार गया था.

Election 2026 Results: हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सेटबैक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टॉलिन मिला. दोनों मुख्यमंत्री रहते हुए अपना विधायकी का चुनाव तो हारे ही, पार्टी को भी सरकार बनाने लायक बहुमत दिलाने में कामयाब नहीं हुए. वैसे, चुनावी इतिहास में कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो सत्ता में रहते हुए भी अपना विधानसभा चुनाव हार गए. ममता और स्टॉलिन से पहले 14 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए. आईए जानते हैं देश के इन नेताओं के बारे में.

भुवन चंद्र खंडूड़ी, उत्तराखंड (Photo Credit; Getty Images)

भुवन चंद्र खंडूड़ी, उत्तराखंड: 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री रहते अपनी सीट हार गए थे. उन्होंने कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ा था. इसी सीट पर कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी उनके प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्होंने चुनाव में खंडूड़ी को मतों के भारी अंतर से हराया था.

शीला दीक्षित, दिल्ली (Photo Credit; Getty Images)

शीला दीक्षित, दिल्ली: 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए नई दिल्ली की सीट हार गई थीं. 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हराया था. साथ ही आप ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था. इस हार के बाद शीला दीक्षित का राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो गया था.

उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर (Photo Credit; Getty Images)

उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर: 2014 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सोनवार (Sonawar) विधानसभा सीट हार गए थे. हालांकि, वे बीरवाह (Beerwah) सीट जीत गए थे. उमर अब्दुल्ला को सोनवार में PDP के अशरफ मीर ने हराया था. उमल अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे. उसके बाद 2024 में फिर से मुख्यमंत्री बने हैं.

हेमंत सोरेन, झारखंड (Photo Credit; Getty Images)

हेमंत सोरेन, झारखंड: 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए दुमका सीट से चुनाव हार गए थे. उन्हें भारतीय जनता पार्टी की लुईस मरांडी ने हराया था. हालांकि, सोरेन इसी चुनाव में बरहेट सीट जीत गए थे. इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत (गठबंधन के साथ) के सरकार बनाई थी. हेमंत सोरेन 2013-2014 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे.

हरीश रावत, उत्तराखंड (Photo Credit; Getty Images)

हरीश रावत, उत्तराखंड: 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत दो सीटों से हरिद्वार (ग्रामीण) और किच्छा चुनाव लड़े थे. लेकिन, मुख्यमंत्री रहते उनको दोनों ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा था. रावत किच्छा सीट पर BJP के राजेश शुक्ला से 100 से भी कम वोटों से हारे थे. जबकि, हरिद्वार सीट पर उन्हें BJP के यतीश्वरानंद ने लगभग 9,000 वोटों के अंतर से हराया था.

लक्ष्मीकांत पारसेकर, गोवा (Photo Credit; Getty Images)

लक्ष्मीकांत पारसेकर, गोवा: 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में BJP के लक्ष्मीकांत पारसेकर मुख्यमंत्री रहते अपनी परंपरागत सीट मांद्रेम हार गए थे. उन्हें कांग्रेस के दयानंद सोपते ने 7,219 वोटों के अंतर से हराया था. पारसेकर ने 2014 में मनोहर पर्रिकर के केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था.

चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब (Photo Credit; Getty Images)

चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब: 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट चमकौर साहिब और भदौर हार गए थे. भदौर में आप के लभ सिंह उगोके ने उन्हें 36,964 वोटों से हराया था. जबकि, चमकौर साहिब सीट पर आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह ने उन्हें 6,373 वोटों से हराया था.

पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड (Photo Credit; Getty Images)

पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड: 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी खटीमा सीट हार गए थे. बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी को कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने 6,579 वोटों के अंतर से हराया था. वह उत्तराखंड के ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री बने जो पद पर रहते हुए चुनाव हारे. उनसे पहले 2012 में बीसी खंडूरी और 2017 में हरीश रावत चुनाव हार चुके थे.

नवीन पटनायक, ओडिशा (Photo Credit; Getty Images)

नवीन पटनायक, ओडिशा: 24 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक जून 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांतबांजी सीट से हार गए थे. उस चुनाव में 147 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी, बीजू जनता दल (BJD), सिर्फ 51 सीटें ही जीत सकी थी. जबकि, भाजपा ने 78 सीटें जीतकर सरकार बनाई. यह पहली बार था जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे थे. उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण बाग ने हराया था.

एमके स्टालिन, तमिलनाडु: 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते एमके स्टालिन अपनी सीट नहीं बचा पाए. यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा. स्टालिन ने अपनी पांरपरिक कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ा था. वह इस सीट पर 2011 से लगातार जीतते आ रहे थे. लेकिन, इस बार के चुनाव में उन्हें थलपति विजय की पार्टी TVK के वीएस बाबू ने 8,795 वोटों के अंतर से हरा दिया. उनकी पार्टी डीएमके का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा और वह सत्ता से बाहर हो गई.

ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल: 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार गईं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने 15 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया. इसके पहले 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते अपनी सीट गंवा बैठी थीं. उस चुनाव में भी भाजपा के सुवेंदु ने ममता को हराया था.

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