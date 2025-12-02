ETV Bharat / bharat

'SIR' पर ममता की दहाड़, कहा- बंगाल को नहीं बनने देंगे डिटेंशन कैंप; मृतक परिजनों को मुआवजे का एलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर BLO और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ के साथ खड़े रहने का वादा किया.

Mamata
'सर' के मुद्दे पर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का रवैया सख्त. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 4:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की आलोचना करते हुए कहाकि लोग नागरिकता या डॉक्यूमेंट्स के डर से डरे हुए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य सेक्रेटेरिएट नबन्ना से साफ भाषा में यह मैसेज देते हुए राज्य के लोगों के साथ खड़े रहने का संदेश दिया.

राज्य की 15 साल की डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने "डिटेंशन कैंप" पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी."

दूसरी ओर, उन्होंने उन BLO और SIR लिस्टेड वर्कर्स के परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की, जिनकी वर्कप्लेस पर उस डर या प्रेशर में मौत हो गई थी.

ममता बनर्जी ने बहुत ही इंसानियत भरे लहजे में कहा कि राज्य में नागरिकता को लेकर बेवजह का डर फैलने की वजह से बहुत से लोग मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और उन्होंने आत्महत्या का रास्ता भी चुना है.

उन्होंने कहा, "याद रखें कि बंगाल में हर कोई सुरक्षित है. हम यहां कोई भी डिटेंशन कैंप लगाकर किसी को भी परेशान या अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं देंगे." साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस राज्य में सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो और राज्य सरकार बांटने की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती है.

मुख्यमंत्री ने उन सभी सरकारी कर्मचारियों, खासकर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और अन्य लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के प्रेशर और डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी घबराहट की वजह से मौत हो गई या वे बीमार पड़ गए.

ममता ने दावा किया, "कई लोग पहले ही दुख में आत्महत्या करके मर चुके हैं... हम उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना जताते हैं." आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. इनमें BLO भी शामिल हैं.

राज्य सरकार ने इन सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने के लिए तुरंत आर्थिक मदद की घोषणा की है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक:

1. मरने वाले सभी कर्मचारियों (BLO या SIR में लिस्टेड) ​​के परिवारों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

2. जो लोग बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं या जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं (स्ट्रोक या आत्महत्या की कोशिश), उन्हें 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे.

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि यह फाइनेंशियल मदद पहले ही दो परिवारों को दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलों को दूर करने और यह पैसा जल्दी से प्रभावित परिवारों को देने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा, "उनके परिवारों को कम से कम यह सोचना चाहिए कि सरकार मुश्किल समय में उनके साथ है. जब हम एक्सीडेंट, आपदाओं में होते हैं... तो यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है."

केंद्र सरकार की पॉलिसी की आलोचना करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों के कैंपों में हिरासत में लेकर टॉर्चर किया जा रहा है. भारतीय नागरिक होने के बावजूद, कई लोगों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है.

इस संदर्भ में, उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी ह्यूमन राइट्स से समझौता नहीं किया जाएगा. ममता ने कहा, "हम डेमोक्रेसी के लिए जिम्मेदार हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, हम सिविल राइट्स के लिए जिम्मेदार हैं."

सर्दियां आ रही हैं, इसलिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रहने का निर्देश देने के अलावा, मुख्यमंत्री ने समझाया कि पॉलिटिकल लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लोगों की जान बचाना और उनकी मेंटल सेफ्टी पक्का करना उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है.

ममता बनर्जी ने नबान्न से जोर देकर भरोसा दिलाया कि आम लोग या सरकारी कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स के ढेर से नहीं डरेंगे. मुख्यमंत्री ने बंगाल के बजट की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "हमने पिछले 14 सालों में राज्य के हेल्थ सेक्टर में बजट का आवंटन 6 गुना बढ़ाया है और बंगाल अब बाकी भारत के लिए कई क्षेत्रों में मॉडल है."

ममता ने NDA पर निशाना साधा: बिहार में नई बनी NDA सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, "बिहार में, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं में 10,000 रुपये बांटे और चुनाव खत्म होने के बाद बुलडोजर चला दिए. हमारे राज्य में, महिलाओं को पिछले 5 सालों से हर साल लक्ष्मीर भंडार स्कीम के तहत 60,000 रुपये मिले हैं."

ये भी पढ़ें - टीएमसी का बड़ा सवाल! अरुणाचल, मणिपुर में म्यांमार सीमा पर क्यों गायब है 'SIR'

TAGGED:

BLOS
WEST BENGAL
SPECIAL INTENSIVE REVISION
SIR
MAMATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.