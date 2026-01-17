ETV Bharat / bharat

'संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र की रक्षा कीजिए', सीएम ममता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से किया आग्रह

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थायी ढांचे का औपचारिक उद्घाटन किया.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की अपील की है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थायी ढांचे का औपचारिक उद्घाटन किया.

कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भारत की जनता को एजेंसियों द्वारा जानबूझकर निशाना बनाए जाने से बचाने का भी आग्रह किया. तृणमूल सुप्रीमो ने जस्टिस सूर्यकांत से कहा कि,कृपया वे देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को आपदा से बचाएं.

कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (ETV Bharat)

ममता ने जस्टिस कांत से कहा, "आप (मुख्य न्यायाधीश) हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपकी कानूनी देखरेख में हैं. कृपया जनता की रक्षा करें." इस समारोह में न्यायमूर्ति कांत भी उपस्थित थे. ममता ने आगे कहा, "आजकल मामलों के निपटारे से पहले मीडिया ट्रायल का चलन है. इसे भी रोकना होगा."

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष बोलते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्री यहीं बैठे हैं... कृपया बुरा न मानें, लेकिन केंद्र सरकार हमें धनराशि नहीं देती. फिर भी, हम विभिन्न न्यायिक ढांचे का निर्माण कर रहे हैं. हम नए न्यायालयों का निर्माण कर रहे हैं."

कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थायी ढांचे का औपचारिक उद्घाटन किया. इसकी आधारशिला 2012 में रखी गई थी. लगभग 14 साल के बाद, जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच आखिरकार कार्यरत हो गई है. सर्किट बेंच के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे. अपने भाषण में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का उल्लेख किया.

इस समारोह में सीएम ममता बनर्जी और मुख्य न्यायाधीश के अलावा, हाई कोर्ट के जज विक्रम नाथ, जेके माहेश्वरी, दीपांकर दत्ता, जॉयमाल्य बागची और राजेश बिंदल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य कानून मंत्री मलय घटक और कई अन्य विशिष्ट अतिथि और विधि जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (ETV Bharat)

कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का स्थायी भवन जलपाईगुड़ी कस्बे के पास पहाड़पुर में लगभग 40 एकड़ भूमि पर बनाया गया है. लगभग 501 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पांच मंजिला भवन की प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल लगभग एक लाख वर्ग फुट है. भवन में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित कुल 13 न्यायालय कक्ष हैं. इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के आवास के लिए न्यायालय भवन के पीछे 13 बंगले बनाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थायी ढांचे का औपचारिक उद्घाटन किया (ETV Bharat)

बता दें कि, कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का कार्य 9 मार्च, 2019 को जलपाईगुड़ी जिला परिषद के गेस्ट हाउस में अस्थायी रूप से शुरू हुआ था. नए भवन के उद्घाटन के बाद, सभी अदालती कार्यवाही अस्थायी व्यवस्था से स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दी जाएगी. इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को अब दूर कोलकाता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसे जलपाईगुड़ी और उत्तरी बंगाल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक अध्याय माना जा रहा है.

