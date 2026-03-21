ETV Bharat / bharat

BJP को वोट का अधिकार छीनने नहीं दूंगी, आखिर तक लड़ूंगी: ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद के मौके पर जनसभा को संबोधित किया ( ETV Bharat )

अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा दिलाते हुए, उन्होंने दृढ़ता से कहा कि अगर संकट के समय कोई और उनके साथ खड़ा न भी हो, तो भी वह और उनकी सरकार आम लोगों की रक्षा के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की अगर आप खुद को अकेला पाते हैं और आपके साथ कोई नहीं होता, तो हम बंगाल के हर नागरिक, हर समुदाय, और हर जाति-धर्म के लोगों के साथ खड़े होकर आपके अपने परिवार के सदस्य बन जाएँगे और आपकी ओर से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.'

उन्होंने कहा, 'चाहे कोई भी खतरा क्यों न आ जाए, आप आसानी से उसका सामना कर पाएँगे. एसआईआर की सूची से कई लोगों के नाम हटा दिए गए हैं. एक ऐसा मामला जिसके लिए हमने हर जगह कोलकाता से दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट तक लगातार आवाज उठाई है. जिन लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं, उनके लिए भी हमें उम्मीद है कि अंततः उनके मान-सम्मान और अधिकारों की रक्षा होगी.'

मौसम की इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री ने रेड रोड पर जमा हज़ारों लोगों को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत एसआईआर और नागरिकता के अधिकारों के संभावित नुकसान से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए की.

ममता बनर्जी हर साल की तरह इस साल भी शनिवार की सुबह वह कोलकाता के रेड रोड पर ईद की विशेष नमाज में शामिल हुईं. आने वाले चुनावों के मद्देनजर इस मंच उन्होंने खास समुदाय को साधने की कोशिश की. इस दौरान तृणमूल प्रमुख ने रेड रोड के इस ऐतिहासिक मंच का उपयोग न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के दिलों में साहस भरने के लिए किया, बल्कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई के संबंध में एक स्पष्ट, जोरदार और अडिग राजनीतिक संदेश देने के लिए भी किया.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में रेड रोड पर ईद के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया. इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा.

बाद में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और उन पर बेहद तीखे शब्दों में निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री के विदेशी धरती पर दिखाए जाने वाले कूटनीतिक शिष्टाचार और देश के भीतर उनकी विभाजनकारी राजनीति के बीच के गहरे विरोधाभास को उजागर किया.

उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा, 'अगर कोई रुकावट रोशनी को रोक रही है तो हमें उस वरदान और अवसर को जबरदस्ती हासिल करना होगा. हम मोदी जी को हमारे अधिकार छीनने नहीं देंगे.' पीएम मोदी के विदेश दौरों की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'आप सऊदी अरब जाते हैं और हाथ मिलाते हैं.

जब आप दुबई जाते हैं और दुबई के लोग हमारे भारत के दोस्त हैं जब आप वहाँ दोस्ती बढ़ाने और एक-दूसरे को गले लगाने जाते हैं. उस पल, आपके मन में यह विचार कभी नहीं आता कि वह व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान. फिर भी भारत लौटते ही आप यह सब भूल जाते हैं! आप कहते हैं, 'इस नाम को लिस्ट से हटा दो,' 'उस नाम को हटा दो' और इस तरह के मनमाने टैक्स थोपते हैं.'

मुख्यमंत्री ने आज राज्य में सेंट्रल एजेंसियों के कथित ज़्यादा जोश और सरकार के काम में उनके दखल के खिलाफ भी आवाज उठाई. सीधे तौर पर केंद्र पर राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'आप हमारी सरकार को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया हो. फिर भी, हम डरेंगे नहीं. जो डर के आगे झुक जाते हैं, उनका हारना तय है, जो लड़ते हैं, आखिर में जीतते हैं.'

राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है. इसलिए तृणमूल नेता ने इस मंच का इस्तेमाल विपक्ष पर कड़े शब्दों में हमला करने के लिए किया. राज्य में वोट बैंक को बांटने की साजिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए, उन्होंने कहा, 'बीजेपी हर चीज पर कब्जा करना चाहती है. वे चाहते हैं कि सिर्फ उनके अपने नेता ही रहें.

असल में यह गद्दारों की पार्टी है! मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करना लेकिन हमारे बीच कुछ गद्दार जरूर हैं, जो बीजेपी से पैसे लेकर वोट बांटने के इस खेल में शामिल हो गए हैं. किसी भी हालत में उनका साथ न दें.'

विपक्ष की इस साजिश को नाकाम करने के लिए, उन्होंने एक मशहूर उर्दू शेर कहा, 'मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा होता है.' (दुश्मन कितना भी बुरा चाहे... आखिर में, वही होता है जो भगवान का लिखा होता है). आने वाले चुनावों में विरोधी ताकतों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की मांग करते हुए, उन्होंने जोरदार आवाज में अपना राजनीतिक मकसद बताया. हमारा एक ही संकल्प है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ!'