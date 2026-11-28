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संसद सत्र से पहले ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं से ‘आपात’ संदेश मिलने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली रवाना

टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी ( IANS )

By PTI 3 Min Read

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की संस्थापक ममता बनर्जी अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं से 'आपात' संदेश मिलने के बाद शनिवार को दिल्ली रवाना हो गईं.

सोमवार से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कुछ 'महत्वपूर्ण' विधायी कार्य किए जाने हैं. इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश कर सकती है.