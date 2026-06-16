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ममता ने भवानीपुर सीट पर अपनी हार को कलकत्ता हाई कोर्ट में दी चुनौती, शुभेंदु से 15,105 वोट से हारी थीं

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी (फाइल फोटो) ( ANI )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है. खबर के मुताबिक, ममता ने अपने घरेलू मैदान पर हार मानने से इनकार कर दिया. इसलिए, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया है. पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार दोपहर को कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं. उनके साथ तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन जैसे वरिष्ठ नेता, साथ ही वकील और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और पार्टी नेता कुणाल घोष भी मौजूद थे. टीएमसी सूत्रों ने कहा कि बनर्जी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका की पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री गईं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को हुई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद, शुभेंदु अधिकारी राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने. 4 मई को जब नतीजे घोषित हुए, तो पता चला कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. तृणमूल नेता को 58,812 वोट मिले, जो 42.19 प्रतिशत वोट शेयर था, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जो कुल वोटों का 53.02 प्रतिशत था.