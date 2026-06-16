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ममता ने भवानीपुर सीट पर अपनी हार को कलकत्ता हाई कोर्ट में दी चुनौती, शुभेंदु से 15,105 वोट से हारी थीं

ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

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तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है.

खबर के मुताबिक, ममता ने अपने घरेलू मैदान पर हार मानने से इनकार कर दिया. इसलिए, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया है. पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार दोपहर को कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं.

उनके साथ तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन जैसे वरिष्ठ नेता, साथ ही वकील और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और पार्टी नेता कुणाल घोष भी मौजूद थे.

टीएमसी सूत्रों ने कहा कि बनर्जी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका की पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री गईं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को हुई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद, शुभेंदु अधिकारी राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने.

4 मई को जब नतीजे घोषित हुए, तो पता चला कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. तृणमूल नेता को 58,812 वोट मिले, जो 42.19 प्रतिशत वोट शेयर था, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जो कुल वोटों का 53.02 प्रतिशत था.

तृणमूल सुप्रीमो ने शुरू से ही चुनावी नतीजों पर शक जताया था. उन्होंने भाजपा की इस जीत को 'गलत' बताया. वोटों की गिनती के दिन, भवानीपुर सीट के लिए गिनती की प्रक्रिया बार-बार रुका. देरी का कारण जानने के लिए ममता दोपहर में खुद सखावत मेमोरियल स्कूल गईं. करीब दो घंटे बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया

पत्रकारों से बात करते हुए, ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके यह चुनाव जीता.. उन्होंने वोट लूटे." उन्होंने शिकायत की कि (अब पूर्व) राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, मनोज अग्रवाल के पास शिकायत दर्ज कराने का कोई नतीजा नहीं निकला. 4 मई को, ममता ने भविष्यवाणी की थी, "हम वापस आएंगे."

ममता बनर्जी 14 मई को तृणमूल की चुनावी हार के बाद पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट गईं. उन्होंने वकील का काला कोट पहना हुआ था. जाने वाली मुख्यमंत्री राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर बहस करने के लिए कोर्ट पहुंचीं. कोर्ट गाउन पहनकर और एक वकील के तौर पर पेश होकर, उन्होंने चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने दलीलें पेश की थीं.

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