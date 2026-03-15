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चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले ममता का 'मास्टरस्ट्रोक': सरकारी कर्मचारियों का DA बकाया और धार्मिक गुरुओं का मानदेय बढ़ाया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद-उल-फितर से पहले कोलकाता के इकबालपुर में इफ्तार पार्टी के दौरान. यह तस्वीर 12 मार्च की है. ( PTI )

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'मास्टरस्ट्रोक' खेलते हुए दो बड़े वर्गों को साधने की कोशिश की है. सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डीए (DA) की मांग को हरी झंडी देने के साथ ही, उन्होंने धार्मिक गुरुओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी का दांव चला है.

चुनावी तारीखों के आधिकारिक ऐलान से महज कुछ घंटे पहले आई इन घोषणाओं को, वोटिंग से पहले कर्मचारियों और पुजारियों-मुअज्जिनों को लुभाने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

ममता बनर्जी ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार इस साल मार्च से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए का बकाया चुकाएगी. इसमें शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मी भी शामिल होंगे. ममता बनर्जी ने पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया. इस संशोधन के बाद, अब इन लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे.

उन्होंने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे अपने पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिनकी सेवा हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है. इस संशोधन के साथ, अब उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे." बनर्जी ने यह भी कहा कि पुरोहितों और मुअज्जिनों द्वारा जमा किए गए सभी नए आवेदनों को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है.

ममता बनर्जी ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "हमारे वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में बताए गए विवरण के अनुसार, उन्हें मार्च 2026 से अपना ROPA 2009 DA बकाया मिलना शुरू हो जाएगा." यह बकाया 'वेतन और भत्ते संशोधन' (ROPA) 2009 से संबंधित है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. इसमें शिक्षकों, नगर पालिका और पंचायत कर्मचारियों और अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों के वेतन और भत्ते शामिल हैं.