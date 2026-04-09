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'अगर बंगाल 'घुसपैठ की फैक्ट्री' है, तो आपका BSF क्या कर रहा था?' ममता ने पीएम मोदी से पूछे सवाल

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "मोदी जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है. जब आप दावा करते हैं कि हमने इस राज्य को 'घुसपैठ की फैक्ट्री' बना दिया है, तो उस समय आपकी बीएसएफ (BSF) क्या कर रही थी? सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. कस्टम्स कौन संभालता है? सीआईएसएफ (CISF) किसके नियंत्रण में है? पासपोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे- सब कुछ तो केंद्र के पास है! आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं, फिर भी दोष हम पर मढ़ते हैं? पहले अमित शाह से इस्तीफा देने को कहिए."

बंगाल के लोगों को "घुसपैठिया" कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ममता ने कहा, "ये 'अमुदी-प्रमुदी' दादा (भाजपा नेता) घूम-घूम कर झूठ फैला रहे हैं. उनका दावा है कि जिनका नाम मतदाता सूची से कटा है, वे सब घुसपैठिये हैं! उन्होंने लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा कर उनका अपमान किया है. क्या हम सब घुसपैठिये हैं और सिर्फ आप ही इस देश के असली नागरिक हैं? उन्होंने चुन-चुन कर लिस्ट से नाम हटाए हैं. हमें आने वाले चुनाव में इस अपमान का बदला लेना होगा. यह चुनाव लोकतंत्र और सम्मान की रक्षा के लिए है."

प्रधानमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया, "अगर बंगाल वाकई 'घुसपैठ की फैक्ट्री' है, तो आपका बीएसएफ (BSF) वहां क्या कर रहा था?" नागरिकता और घुसपैठ के मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया.

कोलकाता/पानीहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे और उनके हमलों का कड़ा जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बागुईआटी में एक जनसभा की. अदिति मुंशी, सुजित बोस और तापस चटर्जी जैसे उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित इस विशाल रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.

समर्थकों से हाथ मिलातीं ममता बनर्जी. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने खान-पान की आदतों को लेकर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों की भी कड़ी आलोचना की. प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "आज 'बाबू' ने दावा किया कि हम मछली पैदा नहीं करते. उन्होंने सुझाव दिया कि बिहार इतनी मछली पैदा करता है कि वह बाहर भी भेजता है. लेकिन रुकिए- बिहार में तो मछली की उतनी खपत ही नहीं है! राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आप लोगों ने मछली, मांस और अंडे बेचने वाली हर दुकान बंद करवा दी है. बंगाली मछली और चावल पर पलते हैं; यह उनकी पुरानी आदत है. पूर्वोत्तर के लोग मांस खाते हैं, यह भी उनका पुराना रिवाज है. कोई अपनी पुरानी आदतें अचानक कैसे छोड़ सकता है? कोई क्या खाना चाहता है, यह पूरी तरह से उसका निजी मामला है."

बागुईआटी की इस बैठक से पहले, ममता बनर्जी ने बरानगर में एक भव्य रैली का नेतृत्व किया. रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के कुप्रबंधन और सुरक्षा की भारी कमी पर गहरी नाराजगी जताई. चुनावों की घोषणा के बाद से राज्य की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है.

इस संदर्भ का हवाला देते हुए ममता ने आरोप लगाया, "बरानगर की रैली के दौरान चार अलग-अलग जगहों पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे महिलाएं जमीन पर गिर गईं. पुलिस के सुरक्षा इंतजाम बेहद ढीले थे. सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ थी, जबकि पुलिस केवल एक पतली सी रस्सी पकड़कर खड़ी थी. वहीं दूसरी ओर, बीजेपी की सभाओं के लिए हमेशा बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगाए जाते हैं. अगर वाकई भगदड़ मच जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मैंने खुद चार अलग-अलग जगहों पर खड़े रहकर भगदड़ को रोका और गिरती हुई महिलाओं को सहारा देकर उठाया."

चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रभावी रूप से पूरे देश में 'सुपर राष्ट्रपति शासन' लागू कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि वे संविधान का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं. ममता ने कहा कि राज्य की शक्तियों को व्यवस्थित रूप से छीना जा रहा है और स्वतंत्र एजेंसियों को पक्षपाती बना दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को जो चेतावनी भरा पत्र जारी किया है, उस पर उन्हें वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है.

राजनीतिक हमले को तेज करते हुए, तृणमूल प्रमुख ने भाजपा पर इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने और देश की महान हस्तियों का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को आधुनिक भारत के निर्माताओं- चाहे वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या बाबासाहेब अंबेडकर- किसी का भी सम्मान करना नहीं आता.

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