केंद्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वार्ताकार नियुक्त किए, सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानें क्या कहा?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( ANI फाइल फोटो )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार के ताजा कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है. दरअसल, गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में गोरखा-संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक रिटायर आईपीएस अधिकारी को बातचीत नियुक्त किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है. 17 नवंबर को लिखे अपने पत्र में ममता बनर्जी ने केंद्र पर राज्य सरकार से बिना किसी परामर्श के एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया. सीएम ने बताया कि उन्होंने 18 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कदम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था. हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके पत्र का संज्ञान लिया और कहा कि गृह मंत्री इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन राज्य को आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उन्होंने बताया कि इसके बजाय 10 नवंबर को गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है. इस व्यवहार को आश्चर्यजनक और बेहद चिंताजनक बताते हुए बनर्जी ने कहा कि यह बुनियादी प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन है. ममता ने लिखा लेटर (ETV Bharat) 'प्रशासनिक शक्तियां राज्य सरकार के अधीन'

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने लिखा कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के अविभाज्य अंग हैं और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) अधिनियम, 2011 स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र की सभी प्रशासनिक शक्तियों को राज्य सरकार के अधीन रखता है.