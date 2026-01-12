ETV Bharat / bharat

ममता ने CEC को पांचवां पत्र लिखा, चुनाव आयोग पर दशकों पुरानी प्रक्रियाओं को नकारने का लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के काम को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल कर ट्रांसलेट किए जाने से गड़बड़ियां हुईं.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 6:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सुनवाई के दौरान नागरिकों को बहुत परेशान करने का आरोप लगाते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा है. इसमें उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं और उस पर दो दशकों से चली आ रही अपनी ही कानूनी तौर पर बनी प्रक्रियाओं के उलट काम करने का आरोप लगाया है.

यह मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी पांचवीं चिट्ठी है जिसमें उन्होंने एसआईआर के दौरान बेवजह परेशानी और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का विरोध किया है. तीन पेज के पत्र में आरोप लगाया गया है कि पिछले 23 सालों से हजारों वोटरों ने फॉर्म 8 और सहायक दस्तावेज जमा करके कानूनी तौर पर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाए या ठीक करवाए हैं.

उन्होंने बताया कि ये बदलाव चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी AERO) की अर्ध-न्यायिक सुनवाई बाद ही किए गए थे. लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अब कानूनी प्रक्रिया को ही नकार रहा है और मतदाता को अपनी पहचान और योग्यता फिर से साबित करने के लिए मजबूर कर रहा है.

Mamata Banerjee's letter to the Chief Election Commissioner
ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र (ETV Bharat)

उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब पिछले दो दशकों में किए गए अपने ही कामों को गैर-कानूनी घोषित करने का इरादा रखता है. पत्र में बताया गया है कि मतदाता के मौजूदा मतदाता सूची (2025) में शामिल होने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई से गुजरने के बावजूद, आयोग ने बिना किसी वजह के अधिकारियों को 2002 की मतदाता सूची से प्रविष्टियों को क्रॉस-चेक करने का निर्देश दिया है.

इस कदम को मनमाना, बिना सोचे-समझे और गैर-संवैधानिक बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग द्वारा अपने ही संस्थागत इतिहास को नकारने जैसा है. उन्होंने पूछा, "प्रक्रिया को 2002 में वापस क्यों लाया जा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि बीच के सालों में किए गए सभी सुधार गैर-कानूनी थे?"

उन्होंने एक और बड़ी चिंता टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से जुड़ी बताई. उन्होंने कहा कि 2002 की मतदाता सूची का कोई डिजिटल डेटाबेस मौजूद नहीं है, इसलिए पुराने मैनुअल रिकॉर्ड जिनमें से कई रीजनल भाषाओं में हैं – को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल करके स्कैन करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया.

उन्होंने कहा कि इस मैकेनिकल ट्रांसलेशन की वजह से नाम, उम्र, जेंडर और माता-पिता की जानकारी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं. स्पेलिंग में मामूली अंतर या उम्र में छोटी-मोटी गड़बड़ियों को तार्किक विसंगतियों के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिससे मतदाता को बड़ी संख्या में सुनवाई के नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन टेक्नोलॉजिकल गलतियों का बोझ गलत तरीके से आम नागरिकों पर डाला जा रहा है. और प्रशासनिक चूक को बताते हुए, बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन वोटर्स ने सुनवाई के दौरान वैध नागरिकता दस्तावेज जमा किए थे, उन्हें कई मामलों में एक्नॉलेजमेंट या रसीदें नहीं दी गईं. बाद में अधिकारियों ने दावा किया कि ये दस्तावेज गायब हैं या रिकॉर्ड में नहीं हैं, इस तरह उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए.

उन्होंने लिखा, "बिना रसीद के वोटर्स के पास इस बात का कोई सबूत नहीं बचता कि उनके दस्तावेज कभी जमा किए गए थे. यह प्रोसेस असल में गलत है."सरनेम की छोटी स्पेलिंग (जैसे, "कुमार" को "Kr" या "शेख" को "Sk" लिखा जाना) या उम्र में मामूली अंतर जैसे छोटे-मोटे मामलों पर वोटरों को सुनवाई के लिए बुलाने पर आपत्ति जताते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी आम गड़बड़ियों को बीएलओ या अधिकारी डेस्क-स्तरीय सत्यापन के ज़रिए आसानी से सुलझा सकते हैं, बिना वोटरों को बुलाए और उन्हें परेशान किए.

मुख्यमंत्री ने आगे चेतावनी दी कि जैसे-जैसे क्षेत्र स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर ऐसे नोटिस जारी कर रहे हैं, उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. एक ऐसा नतीजा जिसे टाला जा सकता था. तुरंत दखल देने की अपील करते हुए, उन्होंने आयोग से कहा कि वह जिसे उन्होंने गलत परेशानी कहा, उसे रोके और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा पक्का करे. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग इन गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा.

ये भी पढ़ें- चुनाव वाले राज्यों में ECI की फर्स्ट लेवल चेकिंग वर्कशॉप शुरू

TAGGED:

MAMATA WRITES LETTER TO CEC
CEC GYANESH KUMAR
ELECTION COMMISSION OF INDIA
SPEACIAL INTENSIVE REVISION
CHIEF MINISTER MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.