ममता ने CEC को पांचवां पत्र लिखा, चुनाव आयोग पर दशकों पुरानी प्रक्रियाओं को नकारने का लगाया आरोप

कोलकाता: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सुनवाई के दौरान नागरिकों को बहुत परेशान करने का आरोप लगाते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा है. इसमें उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं और उस पर दो दशकों से चली आ रही अपनी ही कानूनी तौर पर बनी प्रक्रियाओं के उलट काम करने का आरोप लगाया है. यह मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी पांचवीं चिट्ठी है जिसमें उन्होंने एसआईआर के दौरान बेवजह परेशानी और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का विरोध किया है. तीन पेज के पत्र में आरोप लगाया गया है कि पिछले 23 सालों से हजारों वोटरों ने फॉर्म 8 और सहायक दस्तावेज जमा करके कानूनी तौर पर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाए या ठीक करवाए हैं. उन्होंने बताया कि ये बदलाव चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी AERO) की अर्ध-न्यायिक सुनवाई बाद ही किए गए थे. लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अब कानूनी प्रक्रिया को ही नकार रहा है और मतदाता को अपनी पहचान और योग्यता फिर से साबित करने के लिए मजबूर कर रहा है. ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र (ETV Bharat) उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब पिछले दो दशकों में किए गए अपने ही कामों को गैर-कानूनी घोषित करने का इरादा रखता है. पत्र में बताया गया है कि मतदाता के मौजूदा मतदाता सूची (2025) में शामिल होने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई से गुजरने के बावजूद, आयोग ने बिना किसी वजह के अधिकारियों को 2002 की मतदाता सूची से प्रविष्टियों को क्रॉस-चेक करने का निर्देश दिया है. इस कदम को मनमाना, बिना सोचे-समझे और गैर-संवैधानिक बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग द्वारा अपने ही संस्थागत इतिहास को नकारने जैसा है. उन्होंने पूछा, "प्रक्रिया को 2002 में वापस क्यों लाया जा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि बीच के सालों में किए गए सभी सुधार गैर-कानूनी थे?"