ममता बनर्जी 2036 तक मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, दीपावली के शुभ दिन बड़ी भविष्यवाणी

इस घोषणा के बाद से राज्य की राजनीति में बहस छिड़ गई है. कुणाल घोष ने अपनी पोस्ट में विपक्ष पर तीखा कटाक्ष करते हुए लिखा, "एक नागरिक के तौर पर बता दूं - ममता बनर्जी 2036 तक मुख्यमंत्री रहेंगी. अगर वह 2029 में प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो बात अलग है. विपक्ष को मीडिया और सोशल मीडिया में ही रहना चाहिए. तृणमूल नबान्न (राज्य सचिवालय) में खूबसूरत लग रही है, विपक्ष फेसबुक पर है."

गौरतलब है कि ज्योति बसु 23 साल से ज्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे. वह 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे. बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 23 साल 137 दिन मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा. हालांकि, देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्रियों की सूची में ज्योति बसु का नाम अब भी तीसरे स्थान पर आता है.

कुणाल घोष ने लिखा कि ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जो सबसे ज्यादा समय तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे. घोष ने आगे कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आशीर्वाद से अभिषेक बनर्जी का मुख्यमंत्री पद उससे पहले ही शुरू हो जाएगा.

कोलकाता: काली पूजा (दीपावली) के दिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर पर पूजा-अर्चना में व्यस्त थीं, उसी दौरान उनकी पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा दावा कर दिया, जिससे उत्सव के माहौल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टीएमसी प्रवक्ता घोष ने दावा किया कि ममता बनर्जी 2036 तक बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी. बात यहीं खत्म नहीं होती, तृणमूल प्रवक्ता ने यह भी भविष्यवाणी की कि अभिषेक बनर्जी ममता के उत्तराधिकारी होंगे.

विपक्ष ने किया कटाक्ष

तृणमूल प्रवक्ता की इस पोस्ट ने जैसे ही पार्टी में उत्साह जगाया, विपक्ष की तरफ से व्यंग्य का तूफान शुरू हो गया. भाजपा नेताओं के एक वर्ग ने टिप्पणी की, "तृणमूल अब राजनीति में नहीं रही, वह भविष्यवाणी करने में लगी है. जनता का समर्थन खोकर अब वे फेसबुक पर जीत का सपना देख रहे हैं." दूसरी ओर, एक माकपा नेता ने दावा किया, "यह तृणमूल की आत्मसंतुष्टि का परिचायक है. लोकतांत्रिक राजनीति में कोई किसी के मुख्यमंत्री पद की अवधि तय नहीं कर सकता."

पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बयान

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के एक धड़े के अनुसार, कुणाल घोष का बयान दरअसल पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाने वाला है. नाम न बताने की शर्त पर एक नेता ने कहा, "ममता बनर्जी इस समय बंगाल के विकास, शांति और मानवीय राजनीति की प्रतीक हैं. उनके नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा है. कुणालबाबू की टिप्पणियों में यही अटूट विश्वास व्यक्त हुआ है."

ममता बनर्जी के आवास पर काली पूजा (ETV Bharat)

हालांकि विपक्ष कुणाल घोष की पोस्ट को अवास्तविक कल्पना बताकर पेश कर रहा है. फिलहाल मुख्यमंत्री घर पर काली पूजा में व्यस्त हैं. हर साल की तरह इस बार भी उनके घर पर श्यामा आराधना का विशेष प्रबंध किया गया है. ममता के कालीघाट स्थित आवास पर कई वर्षों से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ काली पूजा होती आ रही है.

रविवार रात मुख्यमंत्री ने अपने घर में स्थापित देवी मां की मूर्ति की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. तस्वीर में नीलवर्णा देवी लाल किनारी वाली पीली साड़ी पहने और सोने के गहनों से सजी हुई दिखाई दे रही हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह उनके घर की मां की मूर्ति है. जिस तरह वह हर साल अपनी देवी मां के लिए भोग तैयार करती हैं, उसी तरह पूजा के हर पहलू पर उनकी पैनी नजर रहती है. मंडप सजाने, अतिथियों के सत्कार से लेकर दीप जलाने तक, सभी पहलुओं में वह खुद शामिल होते हैं. पूजा सामग्री की व्यवस्था से लेकर भोग तैयार करने तक, सब कुछ मुख्यमंत्री की देखरेख में होता है.

हर साल मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली काली पूजा में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होते हैं. इसके साथ ही कुछ खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाता है.

