ममता बनर्जी ने लोकसभा में पीएम मोदी की वंदे मातरम पर चर्चा का स्वागत किया
लोकसभा में वंदे मातरम पर पीएम मोदी के चर्चा शुरू करने का सीएम ममता ममता बनर्जी ने स्वागत किया है.
Published : December 8, 2025 at 2:59 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर चर्चा शुरू करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है.
बनर्जी ने उत्तर बंगाल की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से कहा, "उन्हें ऐसा करने दीजिए. हमें कोई समस्या नहीं है."
#WATCH | Kolkata | On the Vande Mataram debate in Parliament today, West Bengal CM Mamata Banerjee says, " ...i heard some people from the bjp say that they don't appreciate netaji. you don't appreciate netaji, rabindranath tagore, raja ramohun roy, then who do you appreciate?..." pic.twitter.com/wUAgfv2RbT— ANI (@ANI) December 8, 2025
मोदी ने संसद के निचले सदन में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक दिन की चर्चा शुरू की. उन्होंने कहा कि यह गीत चट्टान की तरह खड़ा रहा और ब्रिटिश ज़ुल्म के बावजूद एकता की प्रेरणा दी.
यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी. हालांकि, बनर्जी ने कुछ बीजेपी नेताओं की उन बातों का ज़िक्र किया जिनमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की थी.
उन्होंने सवाल किया कि ऐसे नेता देश का इतिहास समझे बिना देश की सेवा करने का दावा कैसे कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, "कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्हें नेताजी पसंद नहीं हैं. आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र, विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय पसंद नहीं हैं, और आप उनकी बेइज्जती करते रहते हैं. इतिहास और बंगाल के योगदान को ठीक से जाने बिना वे राजनीति में कैसे आ गए?"
ये भी पढ़ें- आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करना सरकार का लक्ष्य: प्रधानमंत्री मोदी