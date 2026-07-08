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ममता बनर्जी ने तृणमूल रैली पर हमले को लेकर पुलिस को हाई कोर्ट की अवमानना ​​की चेतावनी दी

ममता बनर्जी ने पुलिस पर रैली की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट...

Mamata Banerjee addressing the people after the TMC rally.
टीएमसी की रैली के बाद लोगों को संबोधित करतीं ममता बनर्जी. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 10:27 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक जुलूस के बाद संबोधित करते हुए राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद कानून व्यवस्था में भारी गिरावट का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि पुलिस प्रशासन सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बन गया है. उन्होंने इस "अराजकता की स्थिति" के बीच अधिकारियों पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​के लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग द्वारा आयोजित पहले से तय जुलूस में बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी और अशांति देखी गई. कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा इसकी इजाजत दिए जाने के बावजूद, मार्च के दौरान खुलेआम रुकावट डालने और पुलिस के कार्रवाई न करने के आरोप लगे. पूर्व मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को लेकर सत्ताधारी भाजपा और प्रशासन के खिलाफ अपना गहरा गुस्सा निकाला.

तृणमूल स्टूडेंट विंग ने कलकत्ता हाई कोर्ट से खास इजाजत लेकर जुलूस का आयोजन किया था. साथ ही पुलिस प्रशासन को पहले से बता दिया गया था कि इसका रूट कालीघाट से भवानीपुर तक होगा. लेकिन, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 में दिए गए लोकतंत्र अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आयोजित इस पूरी तरह से शांतिपूर्ण कार्यक्रम में जानबूझकर रुकावट डाली गई.

Women police stopping women workers.
महिला कार्यकर्ताओं को रोकती महिला पुलिस. (PTI)

मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सुबह से ही कई "बाहरी" भाजपा समर्थक मोटरसाइकिलों पर उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे. डराने-धमकाने का माहौल बनाया गया. हालांकि उनके घर के सामने स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधिकारी तैनात थे, लेकिन उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की. इसके बजाय, वे परिसर में आने-जाने वाले हर किसी पर कड़ी, अनाधिकारिक नजर रखते रहे.

ममता ने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ताओं से हाथ में माइक्रोफोन जबरन छीन लिए, जबकि कोर्ट द्वारा मंजूर रास्ते पर उनका इस्तेमाल करने की कानूनी इजाजत थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जब हाई कोर्ट ने तृणमूल के जुलूस पर रोक लगाई थी, तब भाजपा के कई कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के होने दिए गए. तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि जब पुलिस विपक्ष के कार्यक्रम में रुकावट डालने में लगी हुई थी, तब सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने तेज डीजे म्यूज़िक बजाकर और बाहर से असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके इलाके में बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मचा दी. वे जुलूस में घुस आए, भड़काऊ नारे लगाए और तृणमूल कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमले किए.

ममता ने गुस्से का इजहार करते हुएकहा कि यह हंगामा भगवान राम के नाम पर किया गया था—मजे की बात यह है कि यह ऐसे समय में हुआ जब राम मंदिर भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरे देश में बहस छेड़ रहा है.

उन्होंने दावा किया कि इस अचानक हुए हमले में पार्टी के कई सदस्य, आईटी सेल के चेयरपर्सन से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ममता बनर्जी को खुद अपना घर छोड़कर घायल कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा. अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून से लथपथ देखकर तृणमूल नेता गुस्से से भर गईं. जनता के सामने अपनी निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने पूछा, "क्या यही वह 'बदलाव' है जिसके लिए बंगाल के लोगों ने वोट दिया था? बदलाव का मतलब शांति, सुरक्षा, हिंसा में कमी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में काफी कमी होना चाहिए."

Police taking away TMC worker.
टीएमसी कार्यकर्ता को लेकर जाती पुलिस. (PTI)

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की पूरी कानून-व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जताई. आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में ही, दुर्गापुर, बर्धमान, भगवानपुर, पटशपुर, कूच बिहार और मालदा जैसी जगहों पर कम से कम 14 महिलाएं और नाबालिग लड़कियां शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न या हत्या का शिकार हुई हैं. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि बनगांव में लगभग 50 प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था.

राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए, उन्होंने कहा, "मौजूदा प्रशासन राज्य के आम लोगों की भलाई के बजाय राजनीति करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है." "मिड-डे मील स्कीम में अंडों की सप्लाई राजनीतिक वजहों से रोक दी गई है, जिससे राज्य के अनगिनत गरीब स्कूली छात्र सीधे तौर पर ज़रूरी पोषण से वंचित हो रहे हैं."

ममता बनर्जी ने प्रशासन को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि डराने-धमकाने, ज़ुल्म करने या ताकत दिखाकर लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए पूरी तरह से असामाजिक तत्वों और पुलिस बल के एक हिस्से पर निर्भर रहने के लिए सरकार की आलोचना की.

इसके अलावा, उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि पुलिस का एक हिस्सा विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों से जुड़ी गोपनीय जानकारी सीधे भाजपा कार्यकर्ताओं को लीक कर रहा है. राज्य में कानून का राज और शांति तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए, उन्होंने मीडिया का ध्यान इस ओर खींचा. ममता बनर्जी ने यह भी सख्त चेतावनी दी कि जो पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ तुरंत कोर्ट की अवमानना ​​का केस दर्ज किया जाएगा.

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