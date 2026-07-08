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ममता बनर्जी ने तृणमूल रैली पर हमले को लेकर पुलिस को हाई कोर्ट की अवमानना ​​की चेतावनी दी

टीएमसी की रैली के बाद लोगों को संबोधित करतीं ममता बनर्जी. ( PTI )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक जुलूस के बाद संबोधित करते हुए राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद कानून व्यवस्था में भारी गिरावट का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि पुलिस प्रशासन सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बन गया है. उन्होंने इस "अराजकता की स्थिति" के बीच अधिकारियों पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​के लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग द्वारा आयोजित पहले से तय जुलूस में बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी और अशांति देखी गई. कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा इसकी इजाजत दिए जाने के बावजूद, मार्च के दौरान खुलेआम रुकावट डालने और पुलिस के कार्रवाई न करने के आरोप लगे. पूर्व मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को लेकर सत्ताधारी भाजपा और प्रशासन के खिलाफ अपना गहरा गुस्सा निकाला. तृणमूल स्टूडेंट विंग ने कलकत्ता हाई कोर्ट से खास इजाजत लेकर जुलूस का आयोजन किया था. साथ ही पुलिस प्रशासन को पहले से बता दिया गया था कि इसका रूट कालीघाट से भवानीपुर तक होगा. लेकिन, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 में दिए गए लोकतंत्र अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आयोजित इस पूरी तरह से शांतिपूर्ण कार्यक्रम में जानबूझकर रुकावट डाली गई. महिला कार्यकर्ताओं को रोकती महिला पुलिस. (PTI) मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सुबह से ही कई "बाहरी" भाजपा समर्थक मोटरसाइकिलों पर उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे. डराने-धमकाने का माहौल बनाया गया. हालांकि उनके घर के सामने स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधिकारी तैनात थे, लेकिन उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की. इसके बजाय, वे परिसर में आने-जाने वाले हर किसी पर कड़ी, अनाधिकारिक नजर रखते रहे. ममता ने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ताओं से हाथ में माइक्रोफोन जबरन छीन लिए, जबकि कोर्ट द्वारा मंजूर रास्ते पर उनका इस्तेमाल करने की कानूनी इजाजत थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जब हाई कोर्ट ने तृणमूल के जुलूस पर रोक लगाई थी, तब भाजपा के कई कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के होने दिए गए. तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि जब पुलिस विपक्ष के कार्यक्रम में रुकावट डालने में लगी हुई थी, तब सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने तेज डीजे म्यूज़िक बजाकर और बाहर से असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके इलाके में बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मचा दी. वे जुलूस में घुस आए, भड़काऊ नारे लगाए और तृणमूल कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमले किए.