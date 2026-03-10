ETV Bharat / bharat

ममता ने कागज पर 'SIR' और 'वैनिश' लिखकर विरोध दर्ज कराया, पांचवें दिन भी CM का धरना जारी

ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में अपने धरने के पांचवें दिन मंगलवार को एक प्रतीकात्मक चित्र बनाकर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कागज पर 'एसआईआर' और 'वैनिश' लिखकर कथित रूप से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. राजधानी कोलकाता के मध्य स्थित मेट्रो चैनल में जारी धरने के मंच पर बनर्जी को एक स्टैंड पर रखे हरे रंग के बोर्ड पर रंगों से प्रतीकात्मक चित्र बनाते हुए देखा गया. उन्होंने बोर्ड के ऊपर 'एसआईआर' लिखा, जबकि बीच में सफेद रंग से 'वैनिश' शब्द लिखा. ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat) ममता ने ऐसे विरोध दर्ज कराया

इसके बाद उन्होंने कई छोटे-छोटे अनियमित गोल घेरे बनाए और एक बड़े नक्शे जैसा आकार बनाया. फिर धीरे-धीरे हरे बोर्ड के कुछ हिस्सों को सफेद रंग से ढक दिया, जो कथित तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का प्रतीक बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री उस समय चित्र बना रही थीं जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.