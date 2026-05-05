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Explainer 34 साल की सत्ता को गिराने वाली दीदी… 15 साल बाद खुद कैसे हार गई?

ममता बनर्जी: विजय से पराजय तक की पूरी कहानी ( ETV Bharat )

कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हर तरफ जीत का जश्न है. हर तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह है. आज ये जश्न बीजेपी का है. ठीक पंद्रह पहले ऐसा ही जश्न टीएमसी ने मनाया था. बात 2011 की है. 34 सालों के कम्युनिस्ट शासन को धूल चटाकर ममता बनर्जी यानी दीदी सत्ता में आईं, लेकिन पंद्रह साल बाद उनका भी किला ढह गया. 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में बात करेंगे कि बंगाल की सत्ता में दीदी का उदय कैसे हुआ? कैसे वह एक के बाद एक विवादों में घिरती गईं और आखिरी कैसे दीदी के लोकप्रिय शासन का पतन हो गया? लेफ्ट के खिलाफ गुस्सा और ममता का उदय 2011 में दीदी का सत्ता में आना एक करिश्मा था, क्योंकि उन्होंने 34 साल तक चली CPM के नेतृत्व वाली सरकार को शिकस्त दी. बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने भूमि सुधार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई काम किए लेकिन 2000 के दशक के अंत तक आते-आते उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. सिंगुर विवाद ने आग में घी डालने का काम किया. सिंगुर और नंदीग्राम से दीदी की राजनीति की रफ्तार साल 2006 में तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने सिंगुर में टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के लिए 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया. कई किसानों ने जबरन उपजाऊ जमीन छीनने और उसके लिए कम मुआवजा देने का आरोप लगाया. लोगों के गुस्से को ममता बनर्जी की टीएमसी ने भुनाया. ममता दीदी मां, माटी और मानुष का नारा देकर आंदोलन पर उतर आईं. उन्होंने भूख हड़ताल की. वामपंथी सरकार ने जिस तरह से उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की. उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़क गया... कड़े विरोध और हिंसा के कारण अक्टूबर 2008 में टाटा को अपनी फैक्ट्री बंगाल से उठाकर गुजरात ले जानी पड़ी. ये पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार के लिए बहुत बड़ी सियासी हार थी. इस हार ने बंगाल से वामपंथी सरकार की विदाई की पटकथा तैयार कर दी. सिंगुर की पटकथा को नंदीग्राम में विस्तार मिला. पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सरकार ने एक 'स्पेशल इकोनॉमिक जोन' यानी SEZ के लिए जमीन लेनी चाही. इस बार किसानों ने पहले से ज्यादा विरोध किया. 14 मार्च 2007 को पुलिस की फायरिंग में 14 ग्रामीण मारे गए. इस घटना ने लेक्ट सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया. किसानों के दर्द में दीदी किसानों की मसीहा बनकर उभरीं. उन्होंने ना सिर्फ लंबा अनशन किया, बल्कि नंदीग्राम और सिंगुर जाकर पीड़ित किसानों से मिलीं. बंगाल के लोगों ने ममता की आवाज को बुलंद किया. मई 2011 के विधानसभा चुनाव में मानों पूरा बंगाल उनके पीछे चल पड़ा. तृणमूल कांग्रेस को 294 में 227 सीटें हासिल की और लेफ्ट फ्रंट को महज 62 सीटों पर सिमटना पड़ा. दीदी युग और लोगों में निराशा इस जीत के साथ ही, बंगाल में दीदी युग की शुरुआत हुई. शुरू-शुरू में लोगों को दीदी से काफी उम्मीदें थीं... लेकिन जब धरातल पर दीदी की योजनाएं उतरने लगीं तो लोगों को उनसे भी निराशा होने लगी. दीदी ने किसानों की जमीन बचाने का वादा किया था, जिसे उन्होंने निभाया भी, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये हुआ कि राज्य में कोई नई बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई. सिंगुर और नंदीग्राम ने निवेशकों को डरा दिया. नतीजा हुआ कि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास रुक गया. आंकड़े बताते हैं कि 1960 के दशक तक जो पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था, 2026 आते-आते वहां का औद्योगिक उत्पादन महज 3-4 फीसदी रह गया. इससे सबसे बड़ा नुकसान युवाओं को हुआ– नौकरियां नहीं मिल रही थीं. हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी कर बेरोजगारों की कतार में जुड़ते गए.