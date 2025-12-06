ETV Bharat / bharat

TMC के एकजुटता दिवस पर ममता का कड़ा संदेश, कहा- बांटने वाली राजनीति के आगे नहीं झुकेगा बंगाल

वह याद दिलाना चाहती हैं कि सभी धर्मों के बीच मेलजोल का आदर्श राज्य की संस्कृति में मिला-जुला है. ममता बनर्जी ने अपनी पोस्ट में बंगाल के बहुलतावादी समाज की तस्वीर भी पेश की. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध - हर समुदाय का नाम लेते हुए वह लिखती हैं, 'बंगाल में हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानता है.'

बंगाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए वह लिखती हैं, 'बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है. यह मिट्टी रवींद्रनाथ की मिट्टी है, नजरुल की मिट्टी है, रामकृष्ण-विवेकानंद की मिट्टी है - इस मिट्टी ने कभी बंटवारे के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगी.' राजनीतिक आलोचकों के मुताबिक, 6 दिसंबर जैसे सेंसिटिव दिन पर रवींद्रनाथ, नजरुल या रामकृष्ण-विवेकानंद का नाम लेकर ममता बनर्जी असल में बंगाल की हमेशा रहने वाली सेक्युलर इमेज को सामने लाना चाहती थीं.

अपने एक्स हैंडल पर शनिवार सुबह एक लंबी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बंगाल की धरती कभी भी बांटने की राजनीति के आगे नहीं झुकेगी. साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतों और सांप्रदायिकता के धंधेबाजों पर भी हमला बोला. मुख्यमंत्री ने आज अपने संदेश की शुरुआत में 'एकता ही शक्ति है' कहावत का इस्तेमाल किया.

कोलकाता: राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की याद में हर साल 6 दिसंबर को 'एकता दिवस' मनाती है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को सद्भाव और एकता का एक मजबूत संदेश दिया.

तृणमूल सुप्रीमो का बहुत सुना जाने वाला नारा - 'धर्म जर जर, उत्सव सबर' (धर्म व्यक्तिगत है, त्योहार सार्वभौमिक हैं) - आज उनके संदेश में एक बार फिर आया है. वह लिखती हैं, 'हम खुशी बांटते हैं. क्योंकि हमारा मानना ​​है कि धर्म सबका है, लेकिन त्योहार सबका है.' राज्य के मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में जब धर्मों को अलग-अलग छोर पर बांटने की कोशिश की जा रही है, जानकार लोग मुख्यमंत्री के इस संदेश को काफी अहम मानते हैं.

लेकिन ममता सिर्फ शांति का उपदेश देकर नहीं रुकीं. सद्भाव के संदेश के पीछे एक कड़ी राजनीतिक चेतावनी भी थी. उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों या सांप्रदायिकता भड़काने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भी वादा किया है. पोस्ट में वह लिखती हैं, 'हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी जो सांप्रदायिकता की आग भड़काकर देश को बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं.'

हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह समझना आसान है कि बीजेपी और कट्टर दक्षिणपंथी संगठन उनके निशाने पर हैं. बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर खड़ी होकर वह यह साफ करना चाहती थीं कि उनकी पार्टी बांटने की राजनीति के खिलाफ अपनी बिना किसी समझौते के लड़ाई जारी रखेगी, चाहे वह राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर हो.

मुख्यमंत्री आज गांधी मूर्ति के सामने 'एकता दिवस' के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं. सभी धर्मों के धार्मिक नेता भी वहां मौजूद रहेंगे. उससे ठीक पहले, मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर इस मैसेज के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों और आम लोगों को दिन का एजेंडा साफ करना चाहती हैं. जब राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छोटे-मोटे धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर उन्होंने सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. उनके शब्दों में सभी लोग, शांति और सद्भाव बनाए रखें.'