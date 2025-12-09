ETV Bharat / bharat

'हम कागज नहीं लेते', सीएम ममता ने मंच से फाड़ी केंद्र की चिट्ठी, BJP की जमकर की आलोचना

कूच बिहार (पश्चिम बंगाल): मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की तरफ से 100 दिन के काम के बारे में भेजी गई चिट्ठी को फाड़ते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा "हम कागज नहीं लेते."

साथ ही, उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर और एनआरसी को लेकर भी भाजपा के खिलाफ बात की. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है.

मंगलवार को ममता बनर्जी ने कूचबिहार के राशमेला मैदान में एक पब्लिक मीटिंग की. उस मीटिंग के स्टेज से उन्होंने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों पर हमला बोला. उस निशाने में एक मुद्दा 100 दिन का काम भी था. मुख्यमंत्री ने कहा, ''100 दिन का काम रोक दिया गया है. कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद चुनाव से पहले एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें कई तरह के एग्रीमेंट रखे गए हैं. उन्होंने कहा कि, चुनाव से पहले पैसे देंगे और अगर काम नहीं कर पाए तो कहेंगे कि चुनाव के दौरान काम नहीं कर पाए.

ममता ने कहा कि, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस तरह के व्यवहार के खिलाफ मुखर हैं. उन्होंने केंद्र द्वारा भेजा गया एक पत्र फाड़ दिया और कहा, "हम कागज स्वीकार नहीं करते हैं." साथ ही, ममता बनर्जी ने SIR और NRC पर भी केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह SIR और NRC को स्वीकार नहीं करेंगी. इसके साथ ही, ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि, साजिश के तहत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की जा रही है.