'हम कागज नहीं लेते', सीएम ममता ने मंच से फाड़ी केंद्र की चिट्ठी, BJP की जमकर की आलोचना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और बीजेपी की आलोचना की है.

ममता बनर्जी, फाइल फोटो (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
कूच बिहार (पश्चिम बंगाल): मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की तरफ से 100 दिन के काम के बारे में भेजी गई चिट्ठी को फाड़ते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा "हम कागज नहीं लेते."

साथ ही, उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर और एनआरसी को लेकर भी भाजपा के खिलाफ बात की. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है.

मंगलवार को ममता बनर्जी ने कूचबिहार के राशमेला मैदान में एक पब्लिक मीटिंग की. उस मीटिंग के स्टेज से उन्होंने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों पर हमला बोला. उस निशाने में एक मुद्दा 100 दिन का काम भी था. मुख्यमंत्री ने कहा, ''100 दिन का काम रोक दिया गया है. कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद चुनाव से पहले एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें कई तरह के एग्रीमेंट रखे गए हैं. उन्होंने कहा कि, चुनाव से पहले पैसे देंगे और अगर काम नहीं कर पाए तो कहेंगे कि चुनाव के दौरान काम नहीं कर पाए.

ममता ने कहा कि, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस तरह के व्यवहार के खिलाफ मुखर हैं. उन्होंने केंद्र द्वारा भेजा गया एक पत्र फाड़ दिया और कहा, "हम कागज स्वीकार नहीं करते हैं." साथ ही, ममता बनर्जी ने SIR और NRC पर भी केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह SIR और NRC को स्वीकार नहीं करेंगी. इसके साथ ही, ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि, साजिश के तहत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर हुई चर्चा के बारे में भी अपनी बात रखी. सोमवार को लोकसभा में इसी चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिमदा कहा था. जिससे विवाद हो गया था. हालांकि, बाद में प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानी और उन्हें बंकिमबाबू कहा. तृणमूल कांग्रेस ने इस पर अपनी बात रखी है. ममता ने कहा, "देश की आज़ादी के दौरान किसी भी BJP नेता ने कोई आंदोलन नहीं किया."

उन्होंने भाजपा पर अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साज़िश करने का भी आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने दावा किया, "वे पैसे खर्च करके माइनॉरिटी वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं. इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा."

उन्होंने अपने भाषण में बिहार चुनाव का मुद्दा भी उठाया. ममता बनर्जी ने कहा, "हमने चुनाव से पहले BJP की तरह पैसे से वोट नहीं खरीदे. हम चुनाव से पहले उजाला नहीं करते, पैसे नहीं देते. हम पूरे साल लोगों को सर्विस देते हैं." मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले पांच सालों में राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार पर कितना पैसा खर्च किया है.

