SIR के काम का दबाव: BLO ने दी जान, पेड़ पर लटका मिला शव, ममता बनर्जी ने की ECI की आलोचना
ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस प्रक्रिया में पहले तीन साल लगते थे, उसे अब दो महीने में पूरा किया जा रहा है.
Published : November 19, 2025 at 5:12 PM IST
जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार में एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का शव पेड़ से लटका मिला. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर (SIR) के काम के दबाव के कारण मृतका ने अपनी जान दे दी.
उनका दावा है कि बीएलओ को हिंदी भाषी इलाके में बंगाली में एसआईआर (SIR) गणना फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी. मृतका की पहचान शांतिमुनि एक्का के रूप में हुई है. वह 48 वर्ष की थीं. वह पेशे से ICDS वर्कर थीं. वह बूथ संख्या 20/101 के रंगमाटी ग्राम पंचायत की बीएलओ थीं.
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की
इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "गहरा सदमा और दुख हुआ. आज फिर, हमने जलपाईगुड़ी के माल में एक बूथ लेवल ऑफिसर - श्रीमती शांति मुनि एक्का, एक आदिवासी महिला, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को खो दिया, जिन्होंने चल रहे एसआईआर (SIR) के काम के असहनीय दबाव में अपनी जान दे दी."
सीएम ने कहा कि जिस प्रक्रिया में पहले तीन साल लगते थे, उसे अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए दो महीने में पूरा किया जा रहा है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है. मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वह विवेक से काम ले और इस अनियोजित अभियान को तुरंत रोके, इससे पहले कि और जानें जाएं.
एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं—कुछ डर और अनिश्चितता के कारण, तो कुछ तनाव और काम के बोझ के कारण. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शांतिमुनि एक्का मालाबाजार में जिस इलाके में बीएलओ की प्रभारी थीं, वहां बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं. वह खुद भी हिंदी भाषी थीं.
फॉर्म हिंदी में भर रहे थे लोग
परिवार का दावा है कि सभी लोग एसआईआर फॉर्म हिंदी में भर रहे थे और एसआईआर फॉर्म बांग्ला में है. अगर बांग्ला में लिखे फॉर्म को भरते समय कोई गलती भी कर देता है, तो उसे सुधारना पड़ता है. इस वजह से शांतिमुनि काफी दबाव में थीं. परिवार का दावा है कि इस दबाव को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने बीडीओ को बीएलओ पद से अपने इस्तीफे की सूचना भी दी. इसके बाद बुधवार सुबह करीब 5 बजे उनका शव उनके घर में एक पेड़ से लटका मिला.
पुलिस ने जांच शुरू की
खबर मिलते ही मालबाजार पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर मालबाजार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भेज दिया गया है. जलपाईगुड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक उमेश खंडाबाहले ने बताया, "शांतिमुनि एक्का रंगामाटी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं. वह बूथ संख्या 20/101 में बीएलओ के पद पर कार्यरत थीं. आज सुबह शांतिमुनि एक्का का लटकता हुआ शव उनके घर के सामने से बरामद हुआ. शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा."
