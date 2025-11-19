ETV Bharat / bharat

SIR के काम का दबाव: BLO ने दी जान, पेड़ पर लटका मिला शव, ममता बनर्जी ने की ECI की आलोचना

सीएम ममता बनर्जी ( PTI फाइल फोटो )

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार में एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का शव पेड़ से लटका मिला. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर (SIR) के काम के दबाव के कारण मृतका ने अपनी जान दे दी. उनका दावा है कि बीएलओ को हिंदी भाषी इलाके में बंगाली में एसआईआर (SIR) गणना फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी. मृतका की पहचान शांतिमुनि एक्का के रूप में हुई है. वह 48 वर्ष की थीं. वह पेशे से ICDS वर्कर थीं. वह बूथ संख्या 20/101 के रंगमाटी ग्राम पंचायत की बीएलओ थीं. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की

इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "गहरा सदमा और दुख हुआ. आज फिर, हमने जलपाईगुड़ी के माल में एक बूथ लेवल ऑफिसर - श्रीमती शांति मुनि एक्का, एक आदिवासी महिला, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को खो दिया, जिन्होंने चल रहे एसआईआर (SIR) के काम के असहनीय दबाव में अपनी जान दे दी." सीएम ने कहा कि जिस प्रक्रिया में पहले तीन साल लगते थे, उसे अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए दो महीने में पूरा किया जा रहा है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है. मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वह विवेक से काम ले और इस अनियोजित अभियान को तुरंत रोके, इससे पहले कि और जानें जाएं.