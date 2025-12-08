ETV Bharat / bharat

'इंडिगो संकट' पर ममता का केंद्र पर तंजः "सरकार सिर्फ 'EVM और एजेंसियों' में व्यस्त"

ममता बनर्जी ने कहा बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक नए नियम लागू कर दिए गए, जिसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है.

Mamata Banerjee
ममता बनर्जी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 3:38 PM IST

कोलकाताः देशभर के हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से भारी अराजकता का माहौल है. इस गंभीर संकट को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने इस स्थिति को केंद्र की "अपनी खुद की बनाई आपदा" करार दिया. आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या योजना के अचानक नए नियम लागू कर दिए गए, जिसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है.

सोमवार 8 दिसंबर को कूचबिहार के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि हवाई अड्डे के कर्मचारी यूनियनों ने उन्हें इस संकट की पूरी जानकारी दी है. उन्होंने कहा, "यात्री हर जगह परेशान हैं. किसी सेवा को अचानक बंद करने से पहले, आपको सोचना चाहिए था कि विकल्प क्या है? आपने जनता को क्या विकल्प दिये हैं?"

ममता बनर्जी ने स्वीकार किया कि पायलटों के आराम के घंटे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं. उन्होंने कहा, "ओवर-ड्यूटी अस्वीकार्य है. पायलट भी इंसान हैं. उन्हें आराम की जरूरत होती है. लेकिन आप ऐसे बदलाव रातोंरात लागू नहीं कर सकते." उन्होंने बताया कि उड़ानें रोक दी गई हैं, ट्रेनें पूरी तरह बुक हैं. जो यात्रा हवाई मार्ग से दो घंटे में पूरी होती थी, अब रेल से डेढ़ दिन लग रहा है. उन्होंने सवाल उठाया- "लोग यात्रा कैसे करें?"

ममता ने इस परेशानी को समझाने के लिए कर्नाटक हुई घटना का उदाहरण दिया. बताया कि एक जोड़ा जिसकी शादी की रिसेप्शन थी, लेकिन उड़ान रद्द होने के कारण वे वहां नहीं पहुंच पाए. मेहमानों का स्वागत वीडियो कॉल पर करने के लिए मजबूर हुए. उन्होंने कहा कि इस संकट के बीच हवाई किराए आसमान छू रहे हैं. "जहां टिकट की कीमत 3,000 रुपये थी, वहीं अब यह 50,000 है. यह आम लोगों का मानसिक उत्पीड़न है."

तृणमूल प्रमुख ने केंद्र सरकार पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार चुनाव, ईवीएम को नियंत्रित करने और केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय करने में इतनी व्यस्त है कि उसके पास देश के भीतर के संकटों से निपटने का समय नहीं है. उन्होंने कहा, "उनके पास विदेश दौरों के लिए समय है, लेकिन इस देश की समस्याओं को देखने के लिए समय नहीं है."

ममता बनर्जी ने उन यात्रियों के लिए मुआवजे की मांग की, जिन्होंने टिकटों के लिए भुगतान किया. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जरूरत हो, तो यात्रियों को न्याय के लिए अदालतों का रुख करना चाहिए. ममता ने कहा कि स्थिति उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां केंद्र को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने आग्रह किया, "कम से कम आधी उड़ानें चलाएं, या पायलटों की उपलब्धता के आधार पर कोई दूसरी व्यवस्था करें."

