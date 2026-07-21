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क्या BJP को हराने के लिए अब माकपा के साथ आएंगी ममता बनर्जी? 'शहीद दिवस' पर दिए बयान से मचा बवाल

ममता बनर्जी मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को कोलकाता, के बिड़ला प्लेनेटेरियम में शहीद दिवस रैली के दौरान एक सभा को संबोधित करती हुईं. ( IANS )