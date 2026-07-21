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क्या BJP को हराने के लिए अब माकपा के साथ आएंगी ममता बनर्जी? 'शहीद दिवस' पर दिए बयान से मचा बवाल

ममता बनर्जी ने 'शहीद दिवस' के मंच से पुरानी कड़वाहट भूलकर माकपा को साथ आने का खुला न्योता दिया. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट.

Mamata Banerjee CPM alliance
ममता बनर्जी मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को कोलकाता, के बिड़ला प्लेनेटेरियम में शहीद दिवस रैली के दौरान एक सभा को संबोधित करती हुईं. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 7:20 PM IST

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. जिस माकपा (CPM) के विरोध पर ममता बनर्जी ने अपनी पूरी राजनीति खड़ी की और जिसे सत्ता से बेदखल किया, आज उसी माकपा को उन्होंने बीजेपी के खिलाफ साथ आने का न्योता दे दिया है.

21 जुलाई 'शहीद दिवस' के मंच से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में घोषणा की, "मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है. हम 'INDIA' गठबंधन के तहत साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ आएं." राजनीतिक विश्लेषक ममता बनर्जी के इस रुख को बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव मान रहे हैं.

13 युवाओं की शहादत वाले मंच से दोस्ती का हाथ

ममता बनर्जी का यह बयान इसलिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि उन्होंने माकपा को साथ आने का यह संदेश 'शहीद दिवस' के मंच से दिया है. 21 जुलाई का यह दिन बंगाल के इतिहास में वामपंथी शासन के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है.

दरअसल, 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने राज्य सचिवालय के घेराव का आह्वान किया था. उस दौरान कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे 13 युवाओं की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी. तब राज्य में माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ही सत्ता में थी.

नया राजनीतिक समीकरण बनाने की तैयारी

इसी घटना के बाद ममता बनर्जी वामपंथ के खिलाफ कभी न झुकने वाले आंदोलन का चेहरा बनी थीं. इसी आंदोलन के दम पर तृणमूल कांग्रेस साल 2011 में माकपा के 34 साल के शासन को उखाड़कर सत्ता में आई थी. तब 'माकपा का विरोध' ही तृणमूल की जीत का मुख्य राजनीतिक नारा था.

लेकिन आज समय और राजनीतिक परिदृश्य दोनों बदल चुके हैं. राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए बनी 'INDIA' ब्लॉक में अब माकपा एक बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी बन चुकी है. यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने पुराने जख्मों और कड़वाहट को भूलकर खुले मंच से कहा कि उन्हें माकपा से कोई छुआछूत या परहेज नहीं है.

दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दिल्ली और बंगाल की राजनीति के समीकरण अब पूरी तरह अलग हो चुके हैं. जो पार्टियां दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मंच पर हाथ मिला रही हैं, वे बंगाल की जमीन पर एक-दूसरे के खिलाफ आज भी कड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जुटी हुई हैं.

मंगलवार को इसी रुख को दोहराते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर विपक्षी ताकतों को बीजेपी से मुकाबला करना है, तो वे आपस में बंटे रहने का जोखिम नहीं उठा सकतीं. हालांकि, इस बदले समीकरण को तृणमूल और माकपा के जमीनी कार्यकर्ता किस तरह अपनाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा.

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