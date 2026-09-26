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बंगाल में महासंग्राम: ममता बनर्जी का दावा - 'मुझे घर में किया नजरबंद', विधायक कुणाल घोष पर जानलेवा हमला!

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और MLA कुणाल घोष की गाड़ी पर उत्तरपारा में कथित तौर पर हमला हुआ. शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए श्रीरामपुर जा रहे थे. ( IANS )