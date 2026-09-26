बंगाल में महासंग्राम: ममता बनर्जी का दावा - 'मुझे घर में किया नजरबंद', विधायक कुणाल घोष पर जानलेवा हमला!
पश्चिम बंगाल में उपचुनावों से पहले श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की जनसभा से पहले बंगाल की राजनीति गरमा गई है. पढ़ें, विस्तार से.
Published : September 26, 2026 at 5:37 PM IST
श्रीरामपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में उपचुनावों से पहले राजनीतिक पारा गरमा गया है. श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में आज शनिवार 26 सितंबर को होने वाली ममता बनर्जी की जनसभा से ठीक पहले राज्य में भारी अफरा-तफरी और हिंसक झड़प का माहौल बन गया है. तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को रैली में जाने से रोकने के लिए घरों में ही 'नजरबंद' कर दिया गया है.
इतना ही श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में आयोजित ममता बनर्जी की जनसभा में शामिल होने जा रहे तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के विधायक कुणाल घोष के काफिले पर उत्तरपाड़ा में हिंसक हमला हुआ है. इस हमले में कुणाल घोष घायल हो गए हैं. आयोजन स्थल की ओर जा रहे कुणाल घोष के वाहन को अचानक भीड़ ने घेर लिया, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गाड़ी पर लोहे की रॉड, लाठियों, पत्थरों, ईंटों और अंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया.
विधायक को पीछे हटना पड़ा
कुणाल घोष का आरोप है कि हमला करने वाले लोग भाजपा (BJP) के कार्यकर्ता और समर्थक थे. चारों तरफ से घिरने और गाड़ी पर हुए पथराव के बाद विधायक को सुरक्षा कारणों से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की जनसभा में नहीं पहुंच सके और भवानी भवन चले गए.
ममता बनर्जी का दावा- 'मुझे भी किया गया नजरबंद'
इस बीच, तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनकी पार्टी के नेताओं को उनके घरों में ही कैद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि पार्टी नेता श्रीरामपुर की जनसभा में शामिल न हो सकें. यहां तक कि मुझे भी घर में नजरबंद कर दिया गया है. लोगों को आयोजन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए जीटी रोड को जाम कर दिया गया है. किसी को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है. क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है?"
कल्याण बनर्जी ने सीएम और पुलिस को चेताया
तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IC) पर पुलिसिया ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को जनसभा में आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं.
कल्याण बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा, "श्रीरामपुर आईसी पुलिस की ताकत का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं. मैं भी देखता हूं कि शुभेंदु अधिकारी कब तक उन्हें बचा पाते हैं. मैं इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाऊंगा."
कुणाल की कार पर हुए हमले को लेकर कल्याण बनर्जी ने कहा, "देखिए शुभेंदु अधिकारी कितने निचले स्तर पर गिर गए हैं. पिछले पांच महीनों में सिर्फ हत्या, हिंसा और बदले की राजनीति ही देखने को मिली है- विकास का कोई काम नहीं हुआ है. शुभेंदु अधिकारी की भाजपा का मतलब है गुंडागर्दी, हुड़दंग, पुलिस को घरेलू नौकर की तरह समझना और पुलिस से गलत काम करवाना."
हाई कोर्ट के आदेश पर कड़े नियमों के बीच हो रही सभा
ममता बनर्जी उपचुनावों से पहले हुगली में एक जनसभा कर रही हैं. यह बैठक पहले 11 सितंबर को श्रीरामपुर के महेश स्नान पिड़ी मैदान में होनी तय थी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ट्रस्टी कमेटी ने आखिरी वक्त पर कोर्ट का रुख कर लिया, जिससे कार्यक्रम रुक गया.
इसके बाद, हाई कोर्ट के आदेश पर ममता गुट वाली तृणमूल को 26 सितंबर को श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में बैठक करने की अनुमति मिली. इसी आदेश के तहत, शनिवार सुबह से आयोजन स्थल पर मंच बनाने का काम शुरू हुआ. हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, यह बैठक शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच होनी तय है और कोर्ट ने केवल एक हजार लोगों के जुटने की अनुमति दी है.
इस बीच, हुगली संगठनात्मक जिले के तृणमूल संयोजक असित मजूमदार ने बताया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों और पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के बावजूद, हाई कोर्ट के निर्देश पर यह सभा श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में आयोजित की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ जुटाने में सक्षम उनके कई नेताओं को पुलिस ने जेल में डाल दिया है या वे बाहर रहने को मजबूर हैं.
'फुटबॉल' चुनाव चिह्न के सहारे मैदान में ममता गुट
विधानसभा चुनावों में करारी हार और एक महीने के भीतर पार्टी में पड़ी फूट के बाद चुनाव आयोग ने नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों के लिए पारंपरिक 'घास-फूल' चुनाव चिह्न को फ्रीज (जब्त) कर दिया है. इसके बाद ममता बनर्जी का गुट इस उपचुनाव में 'फुटबॉल' चुनाव चिह्न के साथ उतर रहा है.
रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी उम्मीदवार हैं, जबकि नंदीग्राम से संचिता प्रधान ने नाम वापस ले लिया है. इस बीच, चांपदानी से भाजपा विधायक दिलीप सिंह ने तृणमूल पर तंज कसते हुए कहा कि जिस ममता के पास न कोई पार्टी है और न चुनाव चिह्न, वह बैठक कर रही हैं.
इसे भी पढ़ेंः