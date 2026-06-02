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ममता बनर्जी सड़क पर उतरीं, तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया.

Etv BharatMamata Banerjee protests over alleged attacks on TMC leaders in Kolkata
ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 3:56 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत पार्टी नेताओं पर हमलों के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन शुरू किया.

रानी राशमणि एवेन्यू में प्रदर्शन शुरू करने से पहले, बनर्जी ने भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की. बनर्जी ने पार्टी नेताओं डोला सेन और कल्याण बनर्जी के साथ मूर्ति पर फूल चढ़ाए. प्रदर्शन के लिए जाने से पहले बनर्जी को भारत के संविधान पर एक किताब पकड़े हुए भी देखा गया.

यह विरोध मुख्य रूप से चुनाव के बाद हिंसा से जुड़ी घटनाओं और दूसरे मुद्दों में अपने नेताओं पर लक्षित हमलों के खिलाफ है. यह विरोध पश्चिम बंगाल में प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित हमलों के बाद बढ़े हुए राजनीतिक तनाव के बीच हो रहा है.

इससे पहले सोमवार को, ममता बनर्जी ने इन घटनाओं की कड़ी आलोचना की थी, और उन्हें 'बेतुका और तानाशाही वाला व्यवहार' कहा था. उन्होंने कहा था, "जिस तरह से आपने दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद पर हमला किया, वह चौंकाने वाला है. डॉक्टरों को बुलाया गया, फिर भी अस्पतालों को कथित तौर पर इलाज न करने का निर्देश दिया गया. यह किस तरह का बेतुका और तानाशाही वाला व्यवहार है.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने कहा, "आप कुछ विधायक और सांसद को डराकर या रिश्वत देकर पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते. असल में, इससे पार्टी और मजबूत ही होगी." बनर्जी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई, तो वे आंदोलन को राष्ट्रीय राजधानी तक ले जाएंगी.

उन्होंने कहा, "अगर आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें. टीएमसी 2 जून को पुलिस की इजाजत, माइक्रोफोन या स्टेज के बिना भी अपना विरोध प्रदर्शन करेगी. अगर हमें कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली, तो हम दिल्ली में विरोध करेंगे." यह प्रदर्शन अभिषेक बनर्जी के उन आरोपों के बाद हो रहा है कि दक्षिण 24 परगना के दौरे के दौरान उन पर ईंटों, पत्थरों और अंडों से हमला किया गया, जिससे उनकी आंख में चोट लग गई.

पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि डेप्युटेशन जमा करते समय चंडीतला पुलिस स्टेशन के पास "हत्या की कोशिश" में वे बच गए थे. इस बीच, पुलिस ने अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच चल रही है.

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