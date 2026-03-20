'बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन': घोषणापत्र जारी करते हुए ममता का केंद्र पर सीधा हमला
कालीघाट स्थित मंच से अपनी पार्टी का विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगाया.
Published : March 20, 2026 at 8:52 PM IST
सुरजीत दत्ता
कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले, प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. कालीघाट स्थित मंच से अपनी पार्टी का विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने देश की वर्तमान स्थिति और लोकतंत्र की "खराब हालत" पर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया.
उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य में चुनाव प्रभावी रूप से एक अघोषित राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जा रहे हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और चुनाव आयोग केवल बाहर से धन लाकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को मनमाने ढंग से हटा रहे हैं."
घोषणापत्र जारी करने की शुरुआत में 'कर्मयोग' का आह्वान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "अपना कर्तव्य निभाना ही मानवता का सच्चा धर्म है. बंगाल की आम जनता ने हमेशा हमें अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं और प्यार दिया है. एक पार्टी के रूप में, तृणमूल ने भी अपनी पूरी क्षमता से लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया है."
तृणमूल नेता ने कहा कि बीजेपी ने अब बंगाल पर कब्जा करने का एक खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार किया है. उत्तर बंगाल को पूरी तरह से अलग करके और पड़ोसी राज्य बिहार के कुछ हिस्सों को शामिल करके एक नया राज्य बनाने की गहरी साजिश चल रही है.
केंद्र सरकार के भविष्य के राजनीतिक एजेंडे को लेकर गंभीर आशंकाएं जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "इस विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद, परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान सत्ताधारी दल भविष्य में कभी चुनाव न हारे. परिसीमन, एनआरसी (NRC) और जनगणना के बहाने एक गहरी साजिश रची जा रही है- ताकि व्यवस्थित तरीके से आम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें."
तृणमूल सुप्रीमो ने देश में अराजकता का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, "देश के भीतर जानबूझकर विभाजन की राजनीति और युद्ध जैसा माहौल पैदा किया गया है. मोदी सरकार द्वारा किया गया एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है."
ममता बनर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की भी कड़ी आलोचना की. मुख्यमंत्री ने कहा, "रेलवे और एयर इंडिया से लेकर एलआईसी तक-सब कुछ राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाकर बेचा जा रहा है. दूसरी ओर, जिन लोगों ने बैंकों से जनता का पैसा लूटा, वे बेखौफ होकर देश छोड़कर भाग गए." प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, "वर्तमान में, ये दो व्यक्ति डरा-धमकाकर, सांप्रदायिक हिंसा भड़काकर और राजनीतिक साजिशें रचकर देश चला रहे हैं."
ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों के तबादलों पर कड़ा विरोध जताया. इस संदर्भ में उन्होंने सीधे तौर पर कहा, "खाद्य, पंचायत और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों से बंगाल की समझ रखने वाले अनुभवी अधिकारियों को हटाया जा रहा है. उनकी जिम्मेदारियां उन पर्यवेक्षकों (observers) को सौंपी जा रही हैं जिन्हें इस राज्य की भाषा, संस्कृति या भौगोलिक स्थिति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है. दूसरे राज्यों के नौकरशाह बंगाल के लोगों के रीति-रिवाजों, त्योहारों या जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं. नतीजतन, ये तबादले बंगाल की संस्कृति और इतिहास का अपमान करने के इरादे से किए जा रहे हैं. अगर बंगाल में कोई संकट आता है, तो उसे संभालने के लिए कौन बचेगा?"
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए तृणमूल नेता ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. उन्होंने तीखा सवाल पूछा, "क्या राज्य में वर्तमान में 'राष्ट्रपति शासन' लगा है, या चुनाव आयोग की आड़ में केंद्र अपनी मर्जी थोप रहा है? यह लोकतंत्र के लिए कलंक है." उन्होंने आगे कहा, "अब इस देश में न तो संविधान और न ही कानून के शासन का कोई महत्व रह गया है. इसके बजाय, एक पूरी तरह से तानाशाह शासन पूरे देश पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है."
अपने संबोधन के अंत में, मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं से एक भावुक अपील की. तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आग्रह किया, "लोकतंत्र की रक्षा के इस युद्धक्षेत्र में, आपको सच्चे सैनिकों की तरह अडिग और संकल्पित रहना होगा. बंगाल की विशिष्ट पहचान, इतिहास और भाषा को सुरक्षित रखने के लिए आज समाज के हर वर्ग के लोगों को एकजुट होना चाहिए."
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